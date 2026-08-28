Hàng vạn người rời Thủ đô, bến xe 'kín chỗ' trước lễ 2/9

TPO - Chiều 28/8, các bến xe Hà Nội đông nghẹt người lỉnh kỉnh hành lý hối hả đón xe về quê trước kỳ nghỉ lễ 2/9.
Tay xách nách mang đủ thứ hành lý, gia đình 7 người của anh Nam (quê Điện Biên) tất bật bước vội để kịp chuyến xe về quê. Là những công nhân xa xứ, kỳ nghỉ lễ dài ngày hiếm hoi này là dịp quý giá để cả nhà cùng về thăm quê sau chặng đường dài hàng trăm cây số. Có mặt tại bến từ rất sớm, anh Nam chia sẻ cả gia đình tranh thủ đi sớm vừa để đỡ cảnh chen chúc, tắc đường, vừa mong sớm được sum vầy cùng người thân.
Người dân với hành lý, vali, rời Hà Nội về các tỉnh nghỉ lễ dịp 2/9 tại các bến xe.