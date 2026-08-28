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Nhịp sống Thủ đô

Hàng vạn người rời Thủ đô, bến xe 'kín chỗ' trước lễ 2/9

Phùng Linh - Duy Phạm

TPO - Chiều 28/8, các bến xe Hà Nội đông nghẹt người lỉnh kỉnh hành lý hối hả đón xe về quê trước kỳ nghỉ lễ 2/9.

Các bến xe Thủ đô tấp nập trước kỳ nghỉ lễ dài ngày.
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Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục (từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9). Chiều 28/8, ghi nhận tại các bến xe lớn của Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát,... lượng khách tăng nhanh khi nhiều người mang theo hành lý đổ dồn về đây để kịp đón xe về quê.
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Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, lượng khách bắt đầu tăng nhanh từ đầu giờ chiều. Tại khu vực sảnh chờ, nhiều người tranh thủ kiểm tra lại vé, sắp xếp gọn gàng hành lý trong lúc chờ đến giờ xe xuất bến.
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Các tuyến xe đi các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ như Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An… có lượng khách tăng nhanh, nhiều xe xuất bến trong tình trạng kín chỗ.
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Hoạt động đón, trả khách diễn ra liên tục, phục vụ cả hành khách trở lại Thủ đô và hành khách đi các tỉnh.
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Nhu cầu di chuyển về các địa phương của người dân Thủ đô ghi nhận mức tăng cao trong chiều 28/8 do kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài nhiều ngày.
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Bến xe Mỹ Đình được dự báo có lượng khách cao nhất, khoảng 11.403 lượt/ngày, với trên 770 lượt xe. Các tuyến trọng điểm gồm: Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh và Cao Bằng.
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Người dân lỉnh kỉnh ba lô, túi xách, kiên nhẫn ngồi chờ đến giờ xe xuất bến để về quê.
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Càng về cuối giờ chiều, lượng người đổ về các bến xe càng tăng. Các tuyến xe đi các tỉnh, thành phố phía Bắc và miền Trung ghi nhận đông hành khách.
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Dù tuổi cao và phải chống nạng di chuyển tại bến xe đông đúc, bà Minh vẫn rất phấn khởi khi được con cháu đưa về quê nghỉ lễ. "Lâu lắm rồi tôi mới được về quê, đợt này nghỉ dài ngày nên các cháu đưa về, trong lòng vui lắm. Cả nhà chủ động đi sớm nên xe cộ chưa quá đông, tôi đi lại cũng đỡ vất vả hơn", bà Minh chia sẻ.
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Tay xách nách mang đủ thứ hành lý, gia đình 7 người của anh Nam (quê Điện Biên) tất bật bước vội để kịp chuyến xe về quê. Là những công nhân xa xứ, kỳ nghỉ lễ dài ngày hiếm hoi này là dịp quý giá để cả nhà cùng về thăm quê sau chặng đường dài hàng trăm cây số. Có mặt tại bến từ rất sớm, anh Nam chia sẻ cả gia đình tranh thủ đi sớm vừa để đỡ cảnh chen chúc, tắc đường, vừa mong sớm được sum vầy cùng người thân.
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Người dân với hành lý, vali, rời Hà Nội về các tỉnh nghỉ lễ dịp 2/9 tại các bến xe.
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Theo dự báo vào những ngày cao điểm như 28, 29/8 và 2-3/9 lượng khách đến bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình có thể lên tới từ 15.000 đến 20.000 lượt mỗi ngày. Đặc biệt với những tuyến ngắn và có điểm du lịch như Thanh Hóa, Nghệ An, lượng khách dự báo sẽ tăng đột biến.
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Để đảm bảo đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, công ty Cổ phần bến xe Hà Nội đã chuẩn bị cho mỗi bến 200 xe dự phòng. Khi lượng phương tiện chạy theo biểu đồ hàng ngày không đủ sức đáp ứng, số xe dự phòng sẽ được huy động để giải tỏa hành khách. Khi kỳ nghỉ kết thúc, lượng người trở lại thủ đô tăng cao, phương án hạn chế ùn ứ hành khách trong bến cũng đã được tính đến.
Phùng Linh - Duy Phạm
#bến xe Hà Nội #lễ 2/9 #hành khách #đi lại #quê nhà #dịch vụ vận tải #kỳ nghỉ lễ

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