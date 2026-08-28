Hàng vạn người rời Thủ đô, bến xe 'kín chỗ' trước lễ 2/9

TPO - Chiều 28/8, các bến xe Hà Nội đông nghẹt người lỉnh kỉnh hành lý hối hả đón xe về quê trước kỳ nghỉ lễ 2/9.