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Thế giới

Campuchia đóng cửa hơn 700 trung tâm lừa đảo trực tuyến

Tú Linh

TPO - Ngày 28/8, giới chức Campuchia cho biết nước này đã đóng cửa hơn 700 trung tâm lừa đảo trực tuyến trong chiến dịch trấn áp kéo dài 1 năm qua, bắt giữ gần 30.000 nghi phạm, bao gồm một số quan chức cấp cao.

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Các đối tượng bị bắt trong một đợt truy quét của lực lượng chức năng Campuchia.

Quốc gia Đông Nam Á này nổi lên trở thành một trong những trung tâm của các đường dây tội phạm điều hành hoạt động lừa đảo bằng hình thức bẫy tình hoặc đầu tư qua mạng internet, nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới.

Trong năm qua, giới chức Campuchia mạnh tay trấn áp ngành công nghiệp tội phạm này, trong bối cảnh sức ép quốc tế gia tăng.

Tuyên bố ngày 28/8 của Chính phủ Campuchia cho biết, trong 1 năm qua, chính quyền đã giải tỏa hơn 700 khu phức hợp và trục xuất 58.266 công dân nước ngoài.

Gần 30.000 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có 15 quan chức cấp cao và cán bộ thực thi pháp luật.

Hơn 3.400 nghi phạm thuộc 29 quốc tịch, trong đó có công dân Trung Quốc, Úc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan…đang bị tạm giữ để chờ xét xử.

“Dù những địa điểm quy mô lớn đã bị giải tỏa hoàn toàn, nhưng các nhóm tội phạm đã thay đổi phương thức hoạt động sang mô hình phi tập trung, quy mô nhỏ, ẩn náu trong các nhà khách, chung cư, nhà cho thuê, phương tiện giao thông và quán cà phê”, Chính phủ Campuchia cho biết.

Tháng 1 năm nay, Campuchia dẫn độ Trần Chí (Chen Zhi) - chủ tịch Tập đoàn Prince, sang Trung Quốc, sau khi đối tượng này bị Mỹ xác định là trùm lừa đảo. Tập đoàn do Trần Chí đứng đầu có giá trị lên tới hàng tỷ đô la. Trần Chí bị chính phủ Mỹ và Anh áp biện pháp trừng phạt.

Hồi tháng 4, Campuchia cũng dẫn độ Lý Hùng (Li Xiong) - cựu chủ tịch Huione Group, sang Trung Quốc, với cáo buộc đóng vai trò chủ chốt trong đường dây cờ bạc và lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn.

Song song với việc truy quét các khu lừa đảo, Chính phủ Campuchia tăng cường chiến dịch truy quét các địa điểm tổ chức cờ bạc trực tuyến và cá cược thể thao trái phép.

Ủy ban Quản lý cờ bạc thương mại Campuchia đã nhắm tới 27 sòng bạc, trong đó 18 giấy phép bị thu hồi hoàn toàn và 9 giấy phép khác bị đình chỉ.

Đơn vị chống tham nhũng đã khởi tố 4 vụ án hình sự riêng biệt, nhằm vào các quan chức tham nhũng, dẫn tới việc bắt giữ 15 quan chức cấp cao và nhân viên thực thi pháp luật.

Trong số những người bị bắt có 1 phó trưởng công tố, 1 cục trưởng Cục Di trú, 1 trưởng công an thành phố Phnom Penh và 1 cựu cục trưởng thuộc Bộ Ngoại giao, cùng nhiều sĩ quan cảnh sát và quân đội.

Nhằm tránh nguy cơ tội phạm mạng quay trở lại, Campuchia cho biết đang đẩy nhanh việc xây dựng các khung pháp lý quan trọng.

Trong số này có dự thảo Luật An ninh mạng và Luật Tội phạm mạng, cùng các quy định về tài sản ảo.

Giới chức Campuchia nhấn mạnh rằng, những biện pháp pháp lý này thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nhằm bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội lâu dài của đất nước.

Tú Linh
Theo Khmer Times
#Campuchia #Lừa đảo trực tuyến #Lừa đảo qua mạng

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