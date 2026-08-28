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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump bác tin giám đốc CIA tới Nga để cảnh báo

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phát biểu rằng, Nga sẽ không tấn công quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông cũng gạt thông tin mà báo chí đưa rằng Giám đốc CIA John Ratcliffe đã cảnh báo các quan chức Nga về một cuộc tấn công như vậy.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với Giám đốc CIA John Ratcliffe. (Ảnh: Axios)

"Nga sẽ không tấn công lãnh thổ NATO", Tổng thống Mỹ Trump trao đổi với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 27/8.

Trước đó cùng ngày, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Axios, rằng sẽ không có cuộc tấn công nào như vậy xảy ra, và ông Ratcliffe không hề được cử đi để truyền đạt bất kỳ thông điệp cụ thể nào.

Ông Ratcliffe tới Nga hôm 25/8 để gặp người đồng cấp Sergey Naryshkin.

Ông Naryshkin - giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của Nga, xác nhận đã gặp ông Ratcliffe trong chuyến thăm Mátxcơva. Ông nói rằng cuộc gặp là "một phần công việc thường xuyên của họ" và "không có gì bất thường".

"Ông Ratcliffe gặp người đồng cấp Nga 6 tháng hoặc mỗi năm 1 lần. Họ có mối quan hệ rất tốt. Không có thông điệp nào được đưa ra và cũng chẳng có gì bất thường cả", ông Trump nói với Axios.

Phát biểu được đưa ra sau khi báo Wall Street Journal đưa tin ông Ratcliffe đã tới Mátxcơva để cảnh báo Nga chớ thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào vào thành viên NATO.

Reuters dẫn hai nguồn tin nói rằng ông Ratcliffe thực sự đã đề cập đến khả năng Nga tiến hành chiến dịch chống lại thành viên NATO trong cuộc gặp đó, mặc dù chưa rõ liệu đó có phải là mục đích duy nhất của chuyến đi hay không.

Theo nguồn tin giấu tên, hai bên đã thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm việc Nga ủng hộ Iran.

Các nhà lãnh đạo châu Âu ngày càng lo ngại và cảnh báo Nga đừng thử thách quyết tâm của NATO cũng như cam kết của Mỹ với Điều 5 của Hiến chương NATO về phòng thủ tập thể của liên minh.

Ngày 27/8, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Anh và Pháp "đang đùa với lửa", khi cung cấp công nghệ giúp Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Anh bên trong và bên ngoài Ukraine có thể trở thành mục tiêu hợp pháp, để đáp trả việc Anh viện trợ quân sự cho Ukraine.

London vừa đồng ý cho phép công bố một phần công nghệ mật để tên lửa hành trình SCALP/ Storm Shadow do Anh và Pháp thiết kế được sản xuất tại Ukraine, giúp Kiev tăng cường năng lực tấn công vào sâu lãnh thổ Nga.

Bình Giang
Theo Reuters, Axios
#Nga #NATO #CIA #Tổng thống Trump #Ukraine

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