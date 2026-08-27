Samsung đạt mốc xuất khẩu 500 tỷ USD từ Việt Nam

TPO - Chia sẻ với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon cho biết vào cuối tháng 6 vừa qua, các pháp nhân sản xuất điện thoại di động của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ USD, sau 17 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất lần đầu tiên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon. Ảnh: VGP

Chiều 27/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon.

Từ “cứ điểm sản xuất” thành “cứ điểm công nghệ”

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thực chất của Samsung đối với sự phát triển công nghiệp, sản xuất, xuất khẩu, tạo việc làm và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Việt Nam đã từng bước trở thành một cứ điểm sản xuất quan trọng hàng đầu trong chuỗi giá trị toàn cầu của Samsung.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, mong muốn thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao, nhất là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và thành công của Samsung tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam mong muốn Samsung tiếp tục là cầu nối quan trọng, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình nâng cao năng lực công nghệ, phát triển công nghiệp và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam cam kết tiếp tục giữ vững ổn định chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch và cạnh tranh bình đẳng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài, sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất đối với các nhà đầu tư chiến lược, trong đó có Samsung; xem xét các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp đối với các dự án chiến lược, công nghệ cao của Samsung trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Samsung tiếp tục tin tưởng, xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài; đồng hành cùng Việt Nam với niềm tin lớn hơn, tầm nhìn dài hạn hơn, quyết tâm cao hơn và những dự án có chất lượng, hiệu quả, sức lan tỏa lớn hơn; cùng Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Thủ tướng mong muốn Samsung tiếp tục duy trì, mở rộng đầu tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tại Việt Nam; đồng thời đưa Việt Nam từ "cứ điểm sản xuất" trở thành "cứ điểm về công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo" của Tập đoàn.

Thủ tướng đề nghị Samsung nâng cao chất lượng đầu tư, tăng hàm lượng công nghệ và đổi mới sáng tạo, không chỉ mở rộng nhà máy và năng lực sản xuất mà còn tăng cường đầu tư cho nghiên cứu - phát triển, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học; đào tạo kỹ sư, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao; chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản trị phù hợp.

Thủ tướng đề nghị Samsung tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam; tăng tỉ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong nước, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng của Samsung tại Việt Nam, tại Hàn Quốc và trên thị trường quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon. Ảnh: VGP

Cùng phát triển công nghệ cao

Chia sẻ về tình hình kinh doanh của Tập đoàn và hoạt động của Samsung tại Việt Nam, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon cho biết vào cuối tháng 6 vừa qua, các pháp nhân sản xuất điện thoại di động của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ USD, sau 17 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất lần đầu vào tháng 4/2009.

Samsung dự kiến sẽ duy trì đà tăng trưởng 2 con số đến cuối năm. Hoạt động đầu tư của Samsung vào Việt Nam cũng đang có xu hướng tăng trưởng đều đặn; tính đến cuối năm ngoái, lũy kế đầu tư của Samsung tại Việt Nam là 24 tỷ USD.

Ông khẳng định những thành tựu này không chỉ nhờ nỗ lực của Samsung, mà còn nhờ sự quan tâm bền bỉ, hỗ trợ tích cực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam.

Ông Roh Tae Moon khẳng định Samsung tích cực ủng hộ những định hướng mới quan trọng của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài; nhấn mạnh Samsung không coi Việt Nam là một cứ điểm sản xuất đơn thuần, mà là một đối tác chiến lược quan trọng cùng nghiên cứu phát triển, cùng phát triển công nghệ cao.

Theo đó, Samsung có kế hoạch tiếp tục mở rộng đầu tư R&D trong lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời không ngừng nỗ lực và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao của Việt Nam. Để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia nhiều hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung, Tập đoàn đã và đang cùng Bộ Công Thương triển khai nhiều chương trình hợp tác đa dạng.

Trung tâm R&D Samsung Hà Nội đang mở rộng hơn nữa hợp tác với các trường đại học lớn của Việt Nam, đầu tư nhiều thời gian và nguồn lực hơn cho việc tăng cường năng lực công nghệ và đào tạo nhân tài. Trong thời gian tới, Samsung sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục đóng góp cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, đào tạo nhân tài và tăng cường nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.