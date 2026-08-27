Đề nghị Mỹ tăng cường hỗ trợ thông tin, công nghệ cho 'Chiến dịch 500 ngày đêm' của Việt Nam

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Đại sứ Mỹ tiếp tục làm việc với các cơ quan của Chính quyền, Quốc hội Mỹ để tăng cường hỗ trợ cung cấp thông tin tư liệu, kỷ vật và công nghệ mới, giúp Việt Nam đẩy nhanh triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm" nhanh chóng, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks. Ảnh: VGP

Chiều 27/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks.

Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ sự trân trọng việc Đại sứ tham dự sự kiện "Sao sáng dẫn đường", nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ Việt Nam và thăm Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tái khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu; mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển hiệu quả và thực chất.

Nhằm duy trì đà phát triển này, Phó Thủ tướng đề nghị Đại sứ Wicks phát huy vai trò cầu nối tin cậy, tích cực thúc đẩy các hoạt động ngoại giao, trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao trong thời gian tới; đề nghị Đại sứ thúc đẩy các cơ quan hữu quan Mỹ sớm hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng (ART) trên cơ sở công bằng, cân bằng, nhằm tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho hợp tác kinh tế hai nước.

Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là một trong những trụ cột quan trọng nhất giúp xây dựng, củng cố lòng tin giữa hai nước. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác của Chính phủ và nhân dân Mỹ trong các lĩnh vực như tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam; là nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm thiêng liêng đối với thân nhân các gia đình. Hiện Việt Nam vẫn còn khoảng 175.000 trường hợp chưa tìm thấy hài cốt và gần 300.000 trường hợp chưa xác định được danh tính. Trong bối cảnh đó, "Chiến dịch 500 ngày đêm” đang được triển khai quyết liệt trong cả hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng đánh giá cao hợp tác từ phía Mỹ thông qua Sáng kiến tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI) của Mỹ, Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson (thuộc trường Đại học Texas Tech), hợp tác giữa Ủy ban Quốc tế về người mất tích (ICMP) và Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam (VAST) trong hợp tác nâng cao năng lực giám định hài cốt liệt sỹ.

Phó Thủ tướng đề nghị Đại sứ tiếp tục làm việc với các cơ quan của Chính quyền, Quốc hội Mỹ để tăng cường hỗ trợ cung cấp thông tin tư liệu, kỷ vật và công nghệ mới nhằm giúp Việt Nam đẩy nhanh triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm" nhanh chóng, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks tại cuộc tiếp. Ảnh: VGP

Về phần mình, Đại sứ Wicks cam kết sẽ nỗ lực hết mình đóng vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hai nước để chuẩn bị chu đáo cho các chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới.

Đại sứ khẳng định tầm quan trọng của việc sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng (ART); cho biết sẽ tích cực làm việc với các cơ quan chức năng tại Washington D.C. để tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện cho dòng chảy thương mại, đầu tư công nghệ cao được thuận lợi, tương xứng với tầm vóc của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Đại sứ chia sẻ ấn tượng đặc biệt khi được tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ Việt Nam và chuyến thăm Thành Cổ Quảng Trị vừa qua, tái khẳng định cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Chính phủ Mỹ trong việc chung tay cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.

Đại sứ cam kết Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Ban chỉ đạo Quốc gia 515 trong công tác tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt liệt sỹ Việt Nam.

Đại sứ cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ Việt Nam vì sự hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích (MIA), coi đây là hình mẫu, biểu tượng của nỗ lực hòa giải và khép lại quá khứ giữa hai dân tộc.