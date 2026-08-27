Dự kiến 36 xã trở thành phường ở Hưng Yên

TPO - Ngày 27/8, UBND tỉnh Hưng Yên làm việc với Đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát hiện trạng khu vực dự kiến thành lập các phường trên địa bàn tỉnh. Theo hồ sơ Đề án, Hưng Yên dự kiến có 36 xã được thành lập phường trong năm 2026.

Theo hồ sơ Đề án thành lập các phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2026, 36 xã được dự kiến trở thành phường. Các địa bàn này được đánh giá có điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý thuận lợi, có khả năng kết nối với các đô thị trung tâm của tỉnh, Thủ đô Hà Nội, vùng Đồng bằng sông Hồng, các cửa khẩu quốc tế và hệ thống cảng biển phía Đông Bắc.

Một góc Hưng Yên. Ảnh: VNN.

Đây được xác định là những lợi thế quan trọng để Hưng Yên mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và nông nghiệp chất lượng cao.

Thời gian qua, công tác phát triển đô thị tại các khu vực dự kiến thành lập phường được tỉnh quan tâm đầu tư. Nhiều dự án hạ tầng khung, khu đô thị, khu dân cư được triển khai; công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc và trật tự đô thị từng bước được tăng cường. Không gian, cảnh quan kiến trúc đô thị có nhiều chuyển biến; chất lượng hạ tầng và diện mạo đô thị từng bước được nâng lên. Qua rà soát, các địa bàn dự kiến thành lập phường cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác liên ngành Trung ương góp ý đối với hồ sơ Đề án, đồng thời thông tin kết quả khảo sát thực tế và làm việc với 36 xã dự kiến thành lập phường.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cùng các thành viên Đoàn công tác cơ bản đồng thuận với hồ sơ Đề án do tỉnh Hưng Yên chuẩn bị. Tuy nhiên, đoàn công tác đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương tiếp tục bám sát các tiêu chuẩn thành lập phường để rà soát, đánh giá kỹ hơn một số nội dung. Trong đó, trọng tâm là vai trò, chức năng của các phường dự kiến thành lập đối với sự phát triển chung của tỉnh; quy mô dân số đô thị; cơ cấu lao động và tỷ lệ hộ nghèo.

Các sở, ngành và địa phương của Hưng Yên đã tiếp thu, giải trình và làm rõ những nội dung được Đoàn công tác liên ngành Trung ương đặt ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm cảm ơn các ý kiến góp ý của Đoàn công tác, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp thu đầy đủ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục hoàn thiện Đề án thành lập các phường trên địa bàn tỉnh năm 2026, trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến theo quy định.