Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giải cứu hai người phụ nữ mắc kẹt trong đám cháy rừng

Tiền Lê

TPO - Hai người phụ nữ bị mắc kẹt trong đám cháy ở khu vực núi Vũng Chua (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) may mắn được lực lượng cứu hộ phát hiện, tiếp cận giải cứu.

Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trong quá trình chữa cháy đã phát hiện, giải cứu 2 người phụ nữ mắc kẹt trong đám cháy.

Theo đó, khoảng 11h cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo xảy ra cháy thực bì tại khu vực núi Vũng Chua, khu vực vành đai sau lưng siêu thị MM Mega Market Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

1.jpg
Khu vực xảy ra cháy lớn.

Ngay lập tức đơn vị đã tiến hành điều 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu thương, 1 xe chỉ huy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ đến khu vực xảy ra cháy, tổ chức trinh sát và triển khai các biện pháp chữa cháy.

tien-phong.jpg
Địa điểm nơi lực lượng chức năng tiếp cận, đưa hai người phụ nữ ra khỏi nơi nguy hiểm.

Do địa hình đồi núi cao, hiểm trở, xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp khu vực xảy ra cháy. Từ vị trí xe có thể tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ phải cơ động bộ từ 3 km đến 7 km để đến các khu vực cháy, mang theo phương tiện chữa cháy thô sơ và trang thiết bị cần thiết, triển khai khoanh vùng, dập lửa và ngăn chặn cháy lan.

2.jpg
Bà Loan đã lớn tuổi nên việc đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm khá lâu.

Trong quá trình triển khai chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện bà Lê Thị Bích Nga (1980) và bà Lê Thị Bích Loan (1966) bị mắc kẹt trong đám cháy, không thể thoát ra được. Hai người phụ nữ này không thể tìm được phương hướng thoát nạn, trong khi đó đám cháy khói và hơi nóng khiến họ gặp nguy hiểm. Họ may mắn được lực lượng cứu hộ phát hiện, nhanh chóng tiếp cận, đưa tới nơi an toàn.

Khu vực xảy ra cháy cách xa khu dân cư, chủ yếu là thực bì, nhưng gió mạnh gây khó khăn cho công tác chữa cháy và tiềm ẩn nguy cơ cháy lan. Hiện cán bộ, chiến sĩ vẫn đang bám hiện trường, khẩn trương khống chế, dập tắt các khu vực còn cháy, ngăn cháy lan và bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng tham gia chữa cháy.

Tiền Lê
#cháy rừng #Gia Lai #phòng chống chữa cháy #cứu nạn #giải cứu #địa hình hiểm trở #nhiệt đới #hỏa hoạn #phường Quy Nhơn Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe