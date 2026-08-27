Giải cứu hai người phụ nữ mắc kẹt trong đám cháy rừng

TPO - Hai người phụ nữ bị mắc kẹt trong đám cháy ở khu vực núi Vũng Chua (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) may mắn được lực lượng cứu hộ phát hiện, tiếp cận giải cứu.

Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trong quá trình chữa cháy đã phát hiện, giải cứu 2 người phụ nữ mắc kẹt trong đám cháy.

Theo đó, khoảng 11h cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo xảy ra cháy thực bì tại khu vực núi Vũng Chua, khu vực vành đai sau lưng siêu thị MM Mega Market Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Khu vực xảy ra cháy lớn.

Ngay lập tức đơn vị đã tiến hành điều 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu thương, 1 xe chỉ huy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ đến khu vực xảy ra cháy, tổ chức trinh sát và triển khai các biện pháp chữa cháy.

Địa điểm nơi lực lượng chức năng tiếp cận, đưa hai người phụ nữ ra khỏi nơi nguy hiểm.

Do địa hình đồi núi cao, hiểm trở, xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp khu vực xảy ra cháy. Từ vị trí xe có thể tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ phải cơ động bộ từ 3 km đến 7 km để đến các khu vực cháy, mang theo phương tiện chữa cháy thô sơ và trang thiết bị cần thiết, triển khai khoanh vùng, dập lửa và ngăn chặn cháy lan.

Bà Loan đã lớn tuổi nên việc đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm khá lâu.

Trong quá trình triển khai chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện bà Lê Thị Bích Nga (1980) và bà Lê Thị Bích Loan (1966) bị mắc kẹt trong đám cháy, không thể thoát ra được. Hai người phụ nữ này không thể tìm được phương hướng thoát nạn, trong khi đó đám cháy khói và hơi nóng khiến họ gặp nguy hiểm. Họ may mắn được lực lượng cứu hộ phát hiện, nhanh chóng tiếp cận, đưa tới nơi an toàn.

Khu vực xảy ra cháy cách xa khu dân cư, chủ yếu là thực bì, nhưng gió mạnh gây khó khăn cho công tác chữa cháy và tiềm ẩn nguy cơ cháy lan. Hiện cán bộ, chiến sĩ vẫn đang bám hiện trường, khẩn trương khống chế, dập tắt các khu vực còn cháy, ngăn cháy lan và bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng tham gia chữa cháy.