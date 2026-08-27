Cán bộ tiền khởi nghĩa 99 tuổi nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

TPO - Ở tuổi 99, cán bộ tiền khởi nghĩa Hoàng Ngọc Túy xúc động đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, phần thưởng ghi dấu chặng đường dài cống hiến cho Đảng, quê hương và đất nước.

Chiều 27/8, ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Ngọc Túy, sinh hoạt tại Chi bộ Đông Sơn 3, Đảng bộ xã Lương Sơn.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Hoàng Ngọc Túy. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao quyết định, giấy chứng nhận và trực tiếp gắn Huy hiệu lên ngực người đảng viên lão thành.

Ông Hoàng Ngọc Túy sinh ngày 15/1/1927, quê xã Đông Sơn, huyện Đô Lương (cũ), nay thuộc xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An.

Những ngày đầu tham gia phong trào thanh niên tại quê hương, ông được giao nhiệm vụ Phó Bí thư Chi đoàn thôn, sau đó công tác tại Công an xã Đô Lương. Qua quá trình hoạt động ở cơ sở, ông từng bước được rèn luyện, trưởng thành và đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

Ông từng giữ các vị trí Thư ký Ban Tài chính Tỉnh ủy Nghệ An, Ủy viên quản trị Nhà in Chiến Thắng của Tỉnh ủy, công tác tại Công ty Dược phẩm Nghệ An và sau đó được giao trọng trách Phó Ty Y tế Nghệ An (nay là Sở Y tế Nghệ An).

Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao quyết định, giấy chứng nhận, tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Ngọc Túy. (Ảnh: Thành Duy)

Với những đóng góp trong quá trình hoạt động cách mạng và công tác, ông Hoàng Ngọc Túy được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất trong kháng chiến chống thực dân Pháp; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Huy chương Vì sự nghiệp sức khỏe nhân dân cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải khẳng định Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến bền bỉ của ông Hoàng Ngọc Túy đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, quê hương và đất nước.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo các đảng viên lão thành, người có công với cách mạng; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ trân trọng và phát huy những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp.

Xúc động đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ông Hoàng Ngọc Túy bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và lòng biết ơn đối với Đảng, các cấp ủy, chính quyền, đồng chí, đồng đội và nhân dân đã luôn quan tâm, giúp đỡ trong suốt quá trình hoạt động, công tác.

Nhìn lại 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông khẳng định dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn khắc ghi lời thề của người đảng viên, giữ vững lòng trung thành với Đảng, tận tâm thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân.

Gửi gắm tới thế hệ trẻ, ông Hoàng Ngọc Túy mong các đảng viên trẻ luôn giữ vững niềm tin vào Đảng, không ngừng học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm và cống hiến cho quê hương, đất nước.