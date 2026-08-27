Cần Thơ có tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

TPO - Chiều 27/8, UBND TP. Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Hoàng Anh, quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở này với thời hạn 5 năm.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh - Quyền Giám đốc, giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ, thời hạn 5 năm.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trao quyết định và tặng hoa cho ông Nguyễn Hoàng Anh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho rằng, việc ông Nguyễn Hoàng Anh được giao trọng trách mới là sự ghi nhận, tin tưởng của lãnh đạo thành phố đối với quá trình công tác, rèn luyện và những đóng góp của ông. Đây cũng là sự tín nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Tuyên đề nghị, tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương. Trước mắt, tập trung rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ cấp phòng; thực hiện bảng giá đất, tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho nhà đầu tư. Với những vấn đề khó, phức tạp, cần kịp thời báo cáo, tham mưu lãnh đạo thành phố hướng xử lý.



Nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - ông Nguyễn Hoàng Anh cam kết, xây dựng đoàn kết nội bộ, đề cao trách nhiệm, làm việc theo phương châm có sản phẩm, kết quả rõ ràng. Sẽ tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, nhất là tình trạng chậm xử lý công việc, thủ tục đất đai và giải ngân đầu tư công.



Ông Nguyễn Hoàng Anh sinh năm 1980, là thạc sĩ Khoa học đất, kỹ sư quản lý đất đai. Ông từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang (cũ), Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cũ.

Tháng 7/2025, sau khi hợp nhất Hậu Giang, Sóc Trăng và TP. Cần Thơ, ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ. Ngày 7/8/2026, ông Nguyễn Hoàng Anh được giao quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ, sau khi ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương TP. Cần Thơ.