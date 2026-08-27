Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cần Thơ có tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Nhật Huy

TPO - Chiều 27/8, UBND TP. Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Hoàng Anh, quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở này với thời hạn 5 năm.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh - Quyền Giám đốc, giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ, thời hạn 5 năm.

1787826506882-8921573553704926577-8921573553704926577-a15ca5cbd99fbd57b497030aa2b09eea-5350.jpg
Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trao quyết định và tặng hoa cho ông Nguyễn Hoàng Anh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho rằng, việc ông Nguyễn Hoàng Anh được giao trọng trách mới là sự ghi nhận, tin tưởng của lãnh đạo thành phố đối với quá trình công tác, rèn luyện và những đóng góp của ông. Đây cũng là sự tín nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Tuyên đề nghị, tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương. Trước mắt, tập trung rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ cấp phòng; thực hiện bảng giá đất, tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho nhà đầu tư. Với những vấn đề khó, phức tạp, cần kịp thời báo cáo, tham mưu lãnh đạo thành phố hướng xử lý.

Nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - ông Nguyễn Hoàng Anh cam kết, xây dựng đoàn kết nội bộ, đề cao trách nhiệm, làm việc theo phương châm có sản phẩm, kết quả rõ ràng. Sẽ tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, nhất là tình trạng chậm xử lý công việc, thủ tục đất đai và giải ngân đầu tư công.

Ông Nguyễn Hoàng Anh sinh năm 1980, là thạc sĩ Khoa học đất, kỹ sư quản lý đất đai. Ông từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang (cũ), Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cũ.

Tháng 7/2025, sau khi hợp nhất Hậu Giang, Sóc Trăng và TP. Cần Thơ, ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ. Ngày 7/8/2026, ông Nguyễn Hoàng Anh được giao quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ, sau khi ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương TP. Cần Thơ.

Nhật Huy
#Cần Thơ #Nguyễn Hoàng Anh #Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường #công tác cán bộ #bổ nhiệm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe