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Nhặt được 50 triệu đồng đem tìm người trả

Cảnh Kỳ

TPO - Nhặt được một túi vải màu đen, bên trong có 50 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động, cùng một số giấy tờ tùy thân, anh Thái Văn Hận đã đưa tới công an nhờ tìm chủ nhân để trả lại.

UBND xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long vừa khen thưởng anh Thái Văn Hận (ngụ tại địa phương) vì có hành động đẹp là trả lại đồ nhặt được. Trước đó, anh Hận nhặt được một túi vải màu đen, kiểm tra bên trong phát hiện có 50 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động cùng một số giấy tờ tùy thân.

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Bàn giao tài sản cho người đánh rơi.

Để tìm chủ nhân chiếc túi và trả lại đồ, anh Hận mang túi đồ tới trình báo Công an xã Cái Ngang để xác minh.

Qua xác minh, công an xác định được chủ tài sản là anh Đồng Văn Rai (ngụ xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long), sau đó, túi đồ được trả lại chủ sở hữu.

Địa phương đã khen thưởng anh Hận để kịp thời ghi nhận, động viên, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong cộng đồng.

Cảnh Kỳ
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