Cảng hàng không Tân Sơn Nhất dự kiến đón 135.000 khách mỗi ngày dịp Quốc khánh 2/9

TPO - Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác bình quân khoảng 780 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 130.000 hành khách/ngày. Hai ngày cao điểm nhất dự kiến đạt khoảng 800 chuyến bay và 135.000 hành khách/ngày.

Ngày 27/8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin, trong 6 ngày cao điểm từ 28/8 đến 2/9, sân bay dự kiến khai thác 780 chuyến bay/ngày, tăng khoảng 5% so với lịch bay hiện tại (740 chuyến/ngày).

Trong đó, ngày 28/8 được dự báo là cao điểm khách quốc nội đi từ sân bay, còn ngày 2/9 là cao điểm khách quốc nội trở về, với khoảng 800 chuyến bay/ngày.

Về lượng hành khách, sân bay dự kiến phục vụ bình quân khoảng 130.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 16% so với cao điểm Quốc khánh năm 2025. Các ngày 29/8 và 2/9 được dự báo đông nhất, với khoảng 135.000 hành khách/ngày.

Hành khách làm thủ tục check-in tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước áp lực khai thác tăng cao, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã xây dựng phương án phục vụ cao điểm, bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và các nguồn lực cần thiết theo sản lượng và từng khung giờ.

Tại nhà ga, Cảng phối hợp với các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất và lực lượng chức năng bố trí nhân sự, phương tiện tại các khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh, cửa khởi hành và khu vực nhận hành lý. Các phương án phân luồng cũng được triển khai nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài trong những khung giờ cao điểm.

Ở khu vực bên ngoài sân bay, Tân Sơn Nhất phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức phân luồng giao thông, xử lý tình trạng xe dù, chèo kéo hành khách và các trường hợp thu giá, phụ thu trái quy định.

Để tránh ùn ứ, Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách chủ động đến sân bay trước giờ khởi hành 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế. Hành khách nên làm thủ tục trực tuyến hoặc tại các kiốt tự phục vụ, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của nhân viên hàng không tại khu vực kiểm soát an ninh.

Cảng cũng khuyến khích hành khách sử dụng phương tiện vận tải công cộng, hạn chế người thân đưa tiễn nhằm giảm áp lực giao thông và lượng người tập trung tại nhà ga trong những ngày cao điểm.