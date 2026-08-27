Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất dự kiến đón 135.000 khách mỗi ngày dịp Quốc khánh 2/9

Anh Nhàn

TPO - Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác bình quân khoảng 780 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 130.000 hành khách/ngày. Hai ngày cao điểm nhất dự kiến đạt khoảng 800 chuyến bay và 135.000 hành khách/ngày.

Ngày 27/8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin, trong 6 ngày cao điểm từ 28/8 đến 2/9, sân bay dự kiến khai thác 780 chuyến bay/ngày, tăng khoảng 5% so với lịch bay hiện tại (740 chuyến/ngày).

Trong đó, ngày 28/8 được dự báo là cao điểm khách quốc nội đi từ sân bay, còn ngày 2/9 là cao điểm khách quốc nội trở về, với khoảng 800 chuyến bay/ngày.

Về lượng hành khách, sân bay dự kiến phục vụ bình quân khoảng 130.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 16% so với cao điểm Quốc khánh năm 2025. Các ngày 29/8 và 2/9 được dự báo đông nhất, với khoảng 135.000 hành khách/ngày.

1wupukkgbrxgrxmsbsnghocfvwzlsy4oa7eh2sfjeoj9cas9e9veacrwdvvzk8muko5.jpg
Hành khách làm thủ tục check-in tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước áp lực khai thác tăng cao, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã xây dựng phương án phục vụ cao điểm, bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và các nguồn lực cần thiết theo sản lượng và từng khung giờ.

Tại nhà ga, Cảng phối hợp với các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất và lực lượng chức năng bố trí nhân sự, phương tiện tại các khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh, cửa khởi hành và khu vực nhận hành lý. Các phương án phân luồng cũng được triển khai nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài trong những khung giờ cao điểm.

Ở khu vực bên ngoài sân bay, Tân Sơn Nhất phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức phân luồng giao thông, xử lý tình trạng xe dù, chèo kéo hành khách và các trường hợp thu giá, phụ thu trái quy định.

Để tránh ùn ứ, Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách chủ động đến sân bay trước giờ khởi hành 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế. Hành khách nên làm thủ tục trực tuyến hoặc tại các kiốt tự phục vụ, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của nhân viên hàng không tại khu vực kiểm soát an ninh.

Cảng cũng khuyến khích hành khách sử dụng phương tiện vận tải công cộng, hạn chế người thân đưa tiễn nhằm giảm áp lực giao thông và lượng người tập trung tại nhà ga trong những ngày cao điểm.

Trước đó, trong cao điểm Hè 2026, từ ngày 1/6 đến 15/8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã khai thác 56.183 chuyến bay, bình quân 739 chuyến/ngày. Tổng lượng hành khách đạt hơn 9,6 triệu lượt, bình quân hơn 126.000 khách/mỗi ngày.

Ngày cao điểm nhất trong mùa Hè là 19/7, với 810 chuyến bay và hơn 142.000 hành khách.

Anh Nhàn
#Sân bay Tân Sơn Nhất #Cao điểm du lịch #Quốc khánh 2/9 #Vận tải hàng không #An ninh hàng không

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe