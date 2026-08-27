Triều Tiên chỉ trích Mỹ bán vũ khí cho Hàn Quốc, tuyên bố sẽ đáp trả ngay lập tức

TPO - Hôm nay (27/8), Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên án Mỹ phê duyệt thương vụ bán tên lửa và các thiết bị liên quan cho Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ “đáp trả mạnh mẽ và ngay lập tức”, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Quốc kỳ Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thể hiện ý muốn gặp lại Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, nhưng Bình Nhưỡng có vẻ chưa thiện chí.

“Chúng tôi một lần nữa nhận thấy rõ ràng thái độ cởi mở mà Mỹ thể hiện thực chất vẫn luôn mang tính thù địch với Triều Tiên”, KCNA dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt đề xuất bán tên lửa không đối không chiến thuật AIM-9X Sidewinder cùng các thiết bị liên quan cho Hàn Quốc, trong thương vụ trị giá 125 triệu USD. Bình Nhưỡng cho rằng thương vụ này gây ra “mối đe dọa mới” đối với môi trường an ninh của nước này.

Triều Tiên cũng chỉ trích kế hoạch của Mỹ về tài trợ các hoạt động liên quan đến việc ghi nhận tình hình nhân quyền và thu thập thông tin về Triều Tiên, cho rằng đây là một phần trong chiến dịch nhằm gây bất ổn cho hệ thống xã hội của nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng trong năm nay, Washington đã phê duyệt đề xuất bán cho Hàn Quốc nhiều hệ thống vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa không đối không tiên tiến, trực thăng hải quân, trực thăng tấn công và bom dẫn đường chính xác, đồng thời khuyến khích Seoul tăng cường năng lực tác chiến.

“Trong bối cảnh liên kết quân sự giữa Mỹ và các đồng minh đang được đẩy nhanh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chúng tôi không thể bỏ qua những tác động bất lợi của việc Mỹ bán vũ khí cho Hàn Quốc đối với môi trường an ninh khu vực”, người phát ngôn nói thêm.

Đại diện Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ có “phản ứng nghiêm túc, ngay lập tức và mạnh mẽ” với các hành động thù địch trong nhiều lĩnh vực.

Chủ trì cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 26/8, ông Kim kêu gọi phải “có tinh thần trách nhiệm phi thường và thận trọng cao” trong triển khai các dự án lớn của nhà nước, nhưng không nhắc gì đến những động thái của ông Trump.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định cam kết của Washington với mục tiêu “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” Triều Tiên, trong bối cảnh đang có lo ngại về khả năng ông Trump không tiếp tục theo đuổi mục tiêu này nếu gặp lại ông Kim.