Triệu tập 47 đối tượng liên quan đường dây mua bán tinh dầu thuốc lá điện tử chứa ma túy

TPO - Cơ quan Công an vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép tinh dầu chứa chất ma túy Etomidate, được các đối tượng san chiết vào đầu Pod và thuốc lá điện tử để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép tinh dầu chứa chất ma túy Etomidate.

Trước đó, cơ quan Công an đồng loạt triển khai 9 tổ công tác, tiến hành khám xét khẩn cấp 9 địa điểm, gồm 4 địa điểm tại Hà Nội, 3 địa điểm tại Quảng Ninh, 1 địa điểm tại Bắc Ninh và 1 địa điểm tại Lạng Sơn.

Qua khám xét, Công an thu giữ 7 chai nhựa chứa tổng cộng 341 ml dung dịch và 650 đầu hút bằng nhựa chứa khoảng 570 ml dung dịch màu trắng. Kết quả giám định sơ bộ xác định các dung dịch này có chứa ma túy Etomidate.

Ngoài số tang vật trên, lực lượng chức năng còn thu giữ khoảng 12.000 đầu hút, 35.000 vỏ đựng và 1.150 máy hút được sử dụng để phục vụ việc sử dụng ma túy. Đồng thời phong tỏa khoảng 3,5 tỷ đồng cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng cũng triệu tập 47 đối tượng về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã san chiết tinh dầu có chứa chất ma túy vào các đầu Pod, đầu thuốc lá điện tử rồi đưa ra tiêu thụ dưới nhiều tên gọi khác nhau nhằm che giấu bản chất của sản phẩm.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.