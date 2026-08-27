Hỗ trợ 85 hộ dân trong một xã ở Đồng Nai bị voi rừng gây thiệt hại

TPO - Xã Thanh Sơn, TP. Đồng Nai vừa triển khai chi hỗ trợ thiệt hại do voi rừng gây ra cho 85 hộ dân trên địa bàn, với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Ngày 27/8, ông Võ Văn Trung - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết, địa phương vừa tổ chức chi trả hỗ trợ thiệt hại cho các hộ gia đình bị voi rừng gây thiệt hại trong giai đoạn từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2023.

Người dân xã Thanh Sơn làm thủ tục nhận hỗ trợ thiệt hại do voi rừng gây ra. Ảnh: Xã Thanh Sơn

Theo đó, đợt chi trả hỗ trợ lần này cho 85 hộ dân bị thiệt hại, với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí dự phòng của xã Thanh Sơn.

Việc chi trả do Phòng Kinh tế xã Thanh Sơn phối hợp với Ngân hàng Agribank thực hiện tại Chi nhánh Định Quán. Quá trình chi trả được thực hiện đúng đối tượng, tạo thuận lợi cho người dân và có sự giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Sơn.

Ông Trung cho biết thêm, giai đoạn 2021 - 2023, chính quyền cũ ghi nhận tình hình voi rừng vào phá tài sản của người dân, với rất nhiều cây trồng như bắp, điều, chuối... được thống kê bằng văn bản, chính quyền mới kế thừa và hỗ trợ cho người dân.

"Từ năm 2024 đến nay, địa phương chưa ghi nhận thêm vụ việc voi rừng vào rẫy người dân phá như trước", Chủ tịch xã Thanh Sơn khẳng định.

Theo UBND xã Thanh Sơn, khoản hỗ trợ là sự chia sẻ thiết thực đối với những thiệt hại mà người dân phải gánh chịu do voi rừng gây ra trong thời gian qua. Qua đó, giúp các hộ dân có thêm nguồn lực khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục sản xuất.

Đồng thời, việc hỗ trợ thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và đồng hành của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân; góp phần tăng cường các giải pháp phòng ngừa, hạn chế thiệt hại, nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo an toàn tại những khu vực có voi rừng sinh sống, hoạt động.

Người dân nhận tiền hỗ trợ thiệt hại. Ảnh: Xã Thanh Sơn

Ngoài việc chi trả về thiệt hại do voi rừng gây ra, công tác chi trả về thiên tai, bão lũ cũng được TP. Đồng Nai quan tâm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương ghi nhận 21 đợt mưa lớn, dông, lốc, hàng trăm hécta cây trồng bị ảnh hưởng, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Thành phố đã thực hiện hỗ trợ thiệt hại cho nhân dân khoảng 6,3 tỷ đồng.