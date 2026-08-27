Đề xuất giảng viên Luật có thể trở thành luật sư

TPO - Dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi) đề xuất bổ sung tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, đạo đức, liêm chính; đồng thời mở rộng đối tượng có thể trở thành luật sư, trong đó có giảng viên Luật.

Chiều 27/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự án luật bổ sung tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, có đạo đức tốt và liêm chính, bắt buộc bồi dưỡng hằng năm về nhận thức chính trị, chuyên môn; đồng thời, dự luật cũng cho phép giảng viên Luật có thể trở thành luật sư.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: QH

Dự thảo lần này cũng rút gọn quy trình trở thành luật sư từ 4 bước xuống còn 2 bước. Theo đó, việc gia nhập Đoàn luật sư và đăng ký tập sự được gộp thành thủ tục gia nhập Đoàn luật sư để tập sự; việc kiểm tra kết quả tập sự và cấp chứng chỉ hành nghề luật sư được gộp thành kỳ thi quốc gia cấp chứng chỉ.

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành việc bổ sung tiêu chuẩn đối với luật sư. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ tiêu chuẩn này tại dự thảo nghị định để bảo đảm phù hợp, thống nhất trong thực tiễn thi hành luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: QH

Cũng có ý kiến cho rằng, việc đặt tiêu chuẩn “kiên quyết bảo vệ công lý, liêm chính và trung thực” như đối với một số chức danh tư pháp trong bộ máy nhà nước cần được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn.

Về kỳ thi quốc gia và tính tự quản, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc việc chuyển giao thẩm quyền tổ chức kỳ thi từ Liên đoàn Luật sư sang cơ quan nhà nước.

Tránh tạo tâm lý “tự kiểm duyệt"

Nêu ý kiến thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề cập đến điều 6 của dự án luật, trong đó quy định nghiêm cấm luật sư sử dụng thông tin từ khách hàng để gây bất lợi cho chính khách hàng đó trong vụ việc khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: QH

Tuy nhiên khoản 3, Điều 19, Bộ luật Hình sự hiện hành lại quy định, người bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự nếu không tố giác thân chủ về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác.

Theo ông, sự chồng chéo này đặt luật sư vào một tình thế cực kỳ khó xử khi phải lựa chọn giữa việc giữ bí mật thông tin cho thân chủ hay tố giác thân chủ.

Từ đó, ông đề xuất, xác định rõ các trường hợp ngoại lệ của nghĩa vụ bảo mật ngay trong dự Luật Luật sư, đồng thời xây dựng cơ chế bảo vệ luật sư khi họ thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Đề cập đến tiêu chuẩn bản lĩnh chính trị vững vàng của luật sư, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đây là điểm mấu chốt, phù hợp với Nghị quyết 27 của Trung ương và các kết luận của Đảng về xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng...

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, phải tính kỹ khi ban hành, nếu tiêu chuẩn mang tính định tính cao sẽ khó lượng hóa và có nguy cơ tạo tùy nghi khi cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề...

"Việc này hết sức đề phòng hoặc tâm lý tự kiểm duyệt, luật sư e ngại nhận các vụ án nhạy cảm vì sợ bị diễn giải thiếu bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời đề nghị, trong định nghĩa, có thể cụ thể hóa thành các tiêu chí đo lường được với các tiêu chuẩn luật sư.