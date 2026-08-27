Madam Pang thành tâm điểm

TPO - Xuất hiện trên khán đài sân Mỹ Đình với trang phục tối giản, chiếc ruy băng nữ tính và phong thái thanh lịch, Madam Pang nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhưng sau vẻ ngoài đậm chất tiểu thư ấy là bản lĩnh của một “nữ tướng” bóng đá, thể hiện rõ qua cách bà đối diện với thất bại của tuyển Thái Lan.

Sức hút của Madam Pang

Tối 26/8, Madam Pang - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan - có mặt tại sân Mỹ Đình để theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Ngay từ lúc mới xuất hiện trên khán đài, Madam Pang đã lập tức thu hút sự chú ý. Không ít người bất ngờ khi nhân vật quyền lực của bóng đá xứ chùa vàng, một tín đồ hàng hiệu lại chọn cho mình phong cách tối giản đến vậy.

Madam Pang có mặt tại khán đài sân Mỹ Đình trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Nguồn: FBNV

Bà mặc áo đồng phục của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan có in tên mình, phối với quần tây ống đứng và áo khoác blazer đen. Phụ kiện đi kèm là giày cao gót đen, thắt lưng nâu đậm và ruy băng buộc tóc cùng màu với áo.

Nhìn tổng thể, trang phục của Madam Pang không có nhiều điểm đặc sắc, tuy nhiên khi soi kỹ hơn, một số chi tiết giúp bà dù ăn mặc đơn giản vẫn lôi cuốn ánh nhìn.

Đầu tiên là ngoại hình thách thức tuổi tác. Dù đã 60 tuổi, gương mặt và vóc dáng vẫn được chăm chút rất tốt. Thân hình mảnh mai giúp bà trong trẻ hơn hàng chục tuổi nếu nhìn từ phía sau. Nhìn chính diện cũng khó đoán được bà sinh năm 1966, mà chỉ khoảng U50. Bộ đồ được may đo vừa vặn cũng tôn lên vóc dáng.

Áo blazer và quần tây thường được sử dụng trong môi trường công sở, đại diện cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự chủ và quyền lực. Hai món đồ này cũng thể hiện rõ nét vị thế xã hội của Madam Pang.

Tuy nhiên, nếu không xử lý đúng cách, chúng có thể khiến người mặc trở nên cứng nhắc. Trong trường hợp này, dải ruy băng buộc tóc chính là điểm nhấn - một trong những đặc trưng của phong cách thời trang Coquette, nhấn mạnh vẻ nữ tính, mềm mại, ngọt ngào. Nó khiến kiểu buộc tóc đuôi ngựa bình thường trở nên điệu đà và trẻ trung hơn.

Chiếc thắt lưng Hermès không đơn thuần giúp tôn lên vòng eo thon của nữ chủ tịch, mà còn nâng mức độ xa xỉ, sang trọng cho bộ trang phục.

Madam Pang thu hút ánh nhìn với vẻ ngoài trẻ trung và phong cách thời trang tối giản. Ảnh: FAT.

Những chi tiết đó chỉ đóng vai trò phụ trợ, sức hút lớn nhất của Madam Pang chính là khí chất. Mỗi chuyển động, cử chỉ của bà đều nhẹ nhàng, từ tốn và thanh lịch.

Không chỉ đơn thuần là phong cách bên ngoài, phong thái của Madam Pang cũng đậm chất tiểu thư. Điều này không khó hiểu khi bà xuất thân từ Lamsam - một trong những gia tộc giàu có lâu đời nhất Thái Lan.

Ngay cả cách bà cười khi cầu thủ Thái Lan đá hỏng phạt đền hay lời tri ân dành cho đội tuyển và cổ động viên nước nhà sau trận thua tối 26/8 cũng đều cho thấy Madam Pang vẫn giữ được sự điềm tĩnh, tinh thần lạc quan và bản lĩnh của một người lãnh đạo dù trong những khoảnh khắc thất vọng nhất.

Bản lĩnh của “nữ tướng” bóng đá Thái Lan

Trong thế giới bóng đá, chiến thắng dễ dàng mang lại vinh quang, nhưng chính cách đối diện với thất bại mới định hình nên đẳng cấp thực sự của một người chèo lái. Một lần nữa, Madam Pang (Nualphan Lamsam) lại khiến cả cổ động viên Thái Lan lẫn Việt Nam phải vỗ tay tán thưởng.

Không chỉ là doanh nhân quyền lực sở hữu khối tài sản kếch xù, bà là biểu tượng của sự lịch sự, lòng quả cảm và một tình yêu bóng đá cuồng nhiệt để đồng hành với tuyển Thái Lan ở mọi giải đấu.

Trận đấu khép lại với thất bại của “Voi chiến". Khoảnh khắc đội nhà bỏ lỡ quả phạt đền quyết định, cả vương quốc Thái Lan như chết lặng. Lúc này, ống kính truyền hình lập tức hướng về phía khán đài VIP.

Thay vì sự giận dữ, thất vọng hay tìm cách trốn tránh ống kính, Madam Pang vẫn giữ nguyên phong thái chuyên nghiệp. Nụ cười, vẻ thanh lịch của bà là minh chứng rõ nét cho tinh thần thép và bản lĩnh của doanh nhân làm bóng đá.

Madam Pang cười khi cầu thủ Thái Lan đá hỏng phạt đền. Ảnh: FBNV.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Thái Lan đã thất bại nhưng "nữ tướng U60" vẫn giữ sự niềm nở, bước xuống sân cỏ để hoàn thành mọi thủ tục ngoại giao. Hành động cúi chào, cái bắt tay ấm áp và sự tôn trọng tuyệt đối dành cho đối thủ của bà đã tạo nên một hình ảnh vô cùng đẹp trên sân Mỹ Đình.

Madam Pang là người phụ nữ duy nhất đứng trên bục của dàn khách VIP, cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch AFF.

Madam Pang có bản lĩnh thép khi đồng hành cùng các đội tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT.

Làm bóng đá ở khu vực Đông Nam Á chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là khi chiếc ghế Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan luôn đi kèm những kỳ vọng khổng lồ từ người Thái.

Những năm qua, Madam Pang đứng ra nhận mọi trách nhiệm về thất bại của đội tuyển. Bà không đổ lỗi cho trọng tài, không trách cứ cầu thủ, cũng chẳng hề tỏ ra suy sụp trước truyền thông. Bà chọn cách đứng trước đầu sóng ngọn gió để bảo vệ các cầu thủ và ban huấn luyện, bảo vệ lòng tự tôn của bóng đá Thái Lan.

Madam Pang trở nên đặc biệt vì bà đã xóa nhòa ranh giới của một "ông bầu" bóng đá khô khan. Bà mang đến sân cỏ sự mềm mại, tinh tế của người phụ nữ nhưng lại sở hữu sự quyết đoán, kiên cường của một doanh nhân thành đạt.