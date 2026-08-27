Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiếp nhận 2.115 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

TPO - Trong 4 đợt Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã tiếp nhận 2.115 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ công tác giám định ADN.

Chiều 27/8, tại Hà Nội, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an phối hợp với Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận 875 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long để phục vụ công tác giám định ADN.

Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiếp nhận 875 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác giám định ADN

Được biết, đây là đợt tiếp nhận thứ 4 của Viện Khoa học hình sự. Trước đó, đơn vị đã tiếp nhận 1.240 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính từ địa bàn hai tỉnh Vĩnh Long và Cà Mau để phục vụ công tác giám định ADN.

Theo Viện Khoa học hình sự, 875 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính lần này được lấy từ các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, gồm: Bến Tre, Càng Long, Châu Thành, Trà Vinh, Trà Cú và Cầu Kè.

Các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được đưa về Viện Khoa học hình sự. CLIP: Ninh Cơ

Sau khi được kiểm đếm và đánh giá sơ bộ chất lượng, các mẫu sẽ được phân loại, cách ly, tiền xử lý và bảo quản đúng quy trình kỹ thuật trong điều kiện an ninh, an toàn để phục vụ giám định ADN hoặc lưu trữ lâu dài.

Trao đổi với Phóng viên Báo Tiền Phong, Đại tá Lê Xuân Cường, Phó Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, cho biết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là “mệnh lệnh từ trái tim”, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được Bộ Công an và nhân dân tin tưởng giao cho Viện Khoa học hình sự.

Số mẫu hài cốt đợt 4 được bàn giao từ Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long

Để hoàn thành nhiệm vụ, Đại tá Lê Xuân Cường đề nghị Trung tâm Giám định sinh học (Viện Khoa học hình sự) phối hợp với các đơn vị tiến hành mở, kiểm đếm, bàn giao chi tiết từng mẫu và hồ sơ liệt sĩ, lập biên bản giao nhận theo đúng quy định.

Cùng với đó, đơn vị cần tập trung tối đa nhân lực, máy móc, trang thiết bị hiện đại; áp dụng các quy trình chuyên môn tiên tiến để bảo vệ, bảo quản mẫu và đẩy nhanh tiến độ giám định ADN, bảo đảm kết quả chính xác, khách quan.

Viện Khoa học hình sự được tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin ở Cà Mau và Vĩnh Long

Các mẫu hài cốt liệt sĩ sẽ được kiểm đếm, bàn giao chi tiết từng mẫu hồ sơ liệt sĩ và lập biên bản giao nhận đúng quy định