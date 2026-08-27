Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiếp nhận 2.115 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

Ninh Cơ

TPO - Trong 4 đợt Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã tiếp nhận 2.115 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ công tác giám định ADN.

Chiều 27/8, tại Hà Nội, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an phối hợp với Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận 875 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long để phục vụ công tác giám định ADN.

img-3156.jpg
Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiếp nhận 875 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác giám định ADN

Được biết, đây là đợt tiếp nhận thứ 4 của Viện Khoa học hình sự. Trước đó, đơn vị đã tiếp nhận 1.240 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính từ địa bàn hai tỉnh Vĩnh Long và Cà Mau để phục vụ công tác giám định ADN.

Theo Viện Khoa học hình sự, 875 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính lần này được lấy từ các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, gồm: Bến Tre, Càng Long, Châu Thành, Trà Vinh, Trà Cú và Cầu Kè.

Các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được đưa về Viện Khoa học hình sự. CLIP: Ninh Cơ

Sau khi được kiểm đếm và đánh giá sơ bộ chất lượng, các mẫu sẽ được phân loại, cách ly, tiền xử lý và bảo quản đúng quy trình kỹ thuật trong điều kiện an ninh, an toàn để phục vụ giám định ADN hoặc lưu trữ lâu dài.

Trao đổi với Phóng viên Báo Tiền Phong, Đại tá Lê Xuân Cường, Phó Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, cho biết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là “mệnh lệnh từ trái tim”, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được Bộ Công an và nhân dân tin tưởng giao cho Viện Khoa học hình sự.

img-3155.jpg
Số mẫu hài cốt đợt 4 được bàn giao từ Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long

Để hoàn thành nhiệm vụ, Đại tá Lê Xuân Cường đề nghị Trung tâm Giám định sinh học (Viện Khoa học hình sự) phối hợp với các đơn vị tiến hành mở, kiểm đếm, bàn giao chi tiết từng mẫu và hồ sơ liệt sĩ, lập biên bản giao nhận theo đúng quy định.

Cùng với đó, đơn vị cần tập trung tối đa nhân lực, máy móc, trang thiết bị hiện đại; áp dụng các quy trình chuyên môn tiên tiến để bảo vệ, bảo quản mẫu và đẩy nhanh tiến độ giám định ADN, bảo đảm kết quả chính xác, khách quan.

2.jpg
Viện Khoa học hình sự được tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin ở Cà Mau và Vĩnh Long
1-1390.jpg
Các mẫu hài cốt liệt sĩ sẽ được kiểm đếm, bàn giao chi tiết từng mẫu hồ sơ liệt sĩ và lập biên bản giao nhận đúng quy định
2-3682.jpg
Viện Khoa học hình sự đang đẩy nhanh giám định ADN hài cốt liệt sĩ
Ninh Cơ
#hài cốt liệt sĩ #Mẫu hài cốt liệt sĩ #quy trình giám định ADN hài cốt liệt sĩ #giám định ADN liệt sĩ #liệt sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe