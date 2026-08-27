Nga cảnh báo đáp trả Anh bằng đòn tấn công mục tiêu quân sự

TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 27/8 tuyên bố, Nga có thể tấn công các mục tiêu quân sự của Anh cả bên trong và bên ngoài Ukraine, để đáp trả việc Kiev sử dụng tên lửa do Anh cung cấp trong các cuộc tấn công Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Tass)

Người phát ngôn Zakharova kêu gọi Anh từ bỏ lập trường mà bà mô tả là thù địch đối với vấn đề Ukraine, đồng thời cảnh báo động thái này có nguy cơ đẩy cuộc xung đột lên một cấp độ hoàn toàn mới.

Trước đó, bà Zakharova nhận định, Anh và Pháp đang "đùa với lửa" khi cung cấp công nghệ tên lửa nhạy cảm cho Ukraine.

Hồi đầu tuần, Anh thông báo sẽ cho phép Kiev tiếp cận công nghệ mật để tự sản xuất tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow - loại vũ khí có khả năng thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Nga nói về cuộc gặp với Giám đốc CIA

Lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin ngày 27/8 cho biết, ông đã có một cuộc họp với Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe tại Mátxcơva vào đầu tuần này. Hai bên đã thảo luận về những vấn đề nhạy cảm, vốn thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan tình báo mỗi nước.

Ông Naryshkin cho rằng việc họ gặp gỡ nhau không phải là điều bất thường.

Lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả chuyến thăm của ông Ratcliffe - diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn kéo dài và nỗ lực đạt được hòa bình lâu dài giữa Mỹ và Iran đang bị đình trệ - là hoạt động "mang tính chất gần như thường kỳ", trong khi Điện Kremlin vẫn giữ kín thông tin về nội dung thảo luận.

Ít nhất hai cơ quan truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin riêng cho biết, ông Ratcliffe đã cảnh báo Nga không được tấn công bất kỳ quốc gia thành viên nào của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy nhiên, cả Washington và Mátxcơva đều chưa xác nhận thông tin này.

Khả năng Nga - Ukraine đàm phán vào tháng 9

Ngày 27/8, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết, các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Nga có thể diễn ra vào tháng 9 với sự tham gia của đại diện phía Mỹ.

Theo ông Budanov, Ukraine đang nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán và dự kiến ​​sẽ có những diễn biến mới vào tháng tới.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt đã bị đình trệ trong năm nay do Ukraine từ chối yêu cầu của Nga về việc nhượng bộ lãnh thổ, cũng như việc Washington tập trung vào cuộc xung đột với Iran.

"Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra, và tất nhiên là cả sự tham gia của phía Mỹ nữa. Chúng tôi không thể thiếu họ”, ông Budanov chia sẻ.

Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây cho biết, Ukraine nhận thấy cơ hội để Mỹ đóng vai trò trung gian hòa giải kéo dài đến cuối mùa hè năm sau, đồng thời đã cùng các quan chức Mỹ và châu Âu soạn thảo một văn bản tóm tắt các ý tưởng để gửi đến Mátxcơva.

Vòng đàm phán ba bên gần nhất giữa Ukraine và Nga với sự tham gia của đại diện Mỹ đã diễn ra vào tháng 2. Kể từ đó, đại diện của Ukraine và Nga chỉ tiến hành các cuộc thảo luận riêng rẽ với phía Mỹ.