Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Gây náo loạn đường phố khi 'đi bão', nhóm nam giới mặc váy được mời đi...dọn rác

Nguyễn Tiến

TPO - Công an phường Thủ Dầu Một (TPHCM) mời nhóm nam giới mặc váy, đồ ngủ phụ nữ và hoa trang siêu nhân gây náo loạn đường phố khi “đi bão” về trụ sở làm việc, sau đó hướng dẫn dọn vệ sinh, thu gom rác.

Ngày 27/8, Công an phường Thủ Dầu Một cho biết vừa răn đe, giáo dục một nhóm nam giới có hành vi gây mất an ninh, trật tự trong lúc “đi bão” mừng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.

img-1180.jpg
Công an phường Thủ Dầu Một làm việc, nhắc nhở nhóm người “đi bão” gây mất trật tự. Ảnh: Công an phường Thủ Dầu Một

Trước đó, tối 26/8, sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch, nhiều người dân xuống đường ăn mừng. Trong đó có hàng chục người chạy xe thành đoàn, hò hét, bấm còi gây ồn ào, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn giao thông. Một số người là nam giới nhưng mặc váy, đồ ngủ của phụ nữ hoặc hóa trang thành người nhện, siêu nhân.

Lực lượng công an nhanh chóng ngăn chặn, mời nhóm người này về trụ sở làm việc. Tại đây, công an nhắc nhở, giáo dục về ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa ứng xử nơi công cộng và trách nhiệm với cộng đồng.

img-1179-5241.jpg
Nhóm người tham gia làm sạch khu vực đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Công an phường Thủ Dầu Một

Sáng 27/8, Công an phường Thủ Dầu Một hướng dẫn nhóm người này thu gom rác, dọn vệ sinh tại các khu phố và làm sạch khu vực đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ trên địa bàn.

Theo Công an phường Thủ Dầu Một, hoạt động trên nhằm giúp những người tham gia nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân, nâng cao ý thức giữ gìn trật tự công cộng, bảo đảm an toàn giao thông và chung tay xây dựng môi trường sống văn minh.

Nguyễn Tiến
#Đi bão #người dân đi bão văn minh #đi bão ASEAN Cup 2026 #Nhóm thanh thiếu niên “đi bão” được công an phường dọn vệ sinh khu phố #Công antphcm #tphcm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe