Gây náo loạn đường phố khi 'đi bão', nhóm nam giới mặc váy được mời đi...dọn rác

TPO - Công an phường Thủ Dầu Một (TPHCM) mời nhóm nam giới mặc váy, đồ ngủ phụ nữ và hoa trang siêu nhân gây náo loạn đường phố khi “đi bão” về trụ sở làm việc, sau đó hướng dẫn dọn vệ sinh, thu gom rác.

Ngày 27/8, Công an phường Thủ Dầu Một cho biết vừa răn đe, giáo dục một nhóm nam giới có hành vi gây mất an ninh, trật tự trong lúc “đi bão” mừng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.

Công an phường Thủ Dầu Một làm việc, nhắc nhở nhóm người “đi bão” gây mất trật tự. Ảnh: Công an phường Thủ Dầu Một

Trước đó, tối 26/8, sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch, nhiều người dân xuống đường ăn mừng. Trong đó có hàng chục người chạy xe thành đoàn, hò hét, bấm còi gây ồn ào, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn giao thông. Một số người là nam giới nhưng mặc váy, đồ ngủ của phụ nữ hoặc hóa trang thành người nhện, siêu nhân.

Lực lượng công an nhanh chóng ngăn chặn, mời nhóm người này về trụ sở làm việc. Tại đây, công an nhắc nhở, giáo dục về ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa ứng xử nơi công cộng và trách nhiệm với cộng đồng.

Nhóm người tham gia làm sạch khu vực đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Công an phường Thủ Dầu Một

Sáng 27/8, Công an phường Thủ Dầu Một hướng dẫn nhóm người này thu gom rác, dọn vệ sinh tại các khu phố và làm sạch khu vực đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ trên địa bàn.

Theo Công an phường Thủ Dầu Một, hoạt động trên nhằm giúp những người tham gia nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân, nâng cao ý thức giữ gìn trật tự công cộng, bảo đảm an toàn giao thông và chung tay xây dựng môi trường sống văn minh.