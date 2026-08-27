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Pháp luật

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Bắt Nguyễn Ngọc Thảo vì lợi dụng quyền tự do dân chủ

Nhật Huy

TPO - Nguyễn Ngọc Thảo bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, nhiều lần đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh tụ, hệ thống chính trị, cơ quan nhà nước.

Chiều 27/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thảo (SN 1973, ngụ TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

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Bị can Nguyễn Ngọc Thảo. Ảnh: CACT

Trước đó, Phòng An ninh nội địa Công an TP. Cần Thơ phát hiện 2 tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải bài viết, hình ảnh có nội dung xấu độc, xúc phạm uy tín lãnh tụ, hệ thống chính trị và cơ quan nhà nước tại địa phương. Tài khoản này còn ca ngợi, suy tôn chế độ cũ.

Các bài viết, hình ảnh này được nhiều tài khoản chia sẻ, thu hút nhiều lượt tương tác, gây dư luận tiêu cực trên mạng xã hội. Qua xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng An ninh nội địa xác định Nguyễn Ngọc Thảo là người tạo lập, quản lý và sử dụng các tài khoản Facebook trên.

Theo cơ quan công an, xuất phát từ bất mãn cá nhân của Thảo, do trước đây bị phạt, tịch thu tang vật vì buôn bán động vật hoang dã. Sau đó, Thảo thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, thông tin sai sự thật.

Dù đã nhiều lần được chính quyền và lực lượng công an mời làm việc, nhắc nhở, xử phạt hành chính về các hành vi trên, nhưng Thảo vẫn tái phạm, không chấp hành.

Trước những dấu hiệu vi phạm pháp luật, Phòng An ninh nội địa đã củng cố tài liệu, chứng cứ, chuyển Cơ quan An ninh điều tra để thực hiện các biện pháp tố tụng hình sự.

Khám xét nơi ở của Thảo, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến vụ án.

Nhật Huy
#Cần Thơ #Nguyễn Ngọc Thảo #Cơ quan An ninh điều tra #lợi dụng quyền tự do dân chủ #khởi tố #bắt tạm giam

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