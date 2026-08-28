Tổng thống Trump: Mỹ không đàm phán, chỉ tập trung gây sức ép kinh tế lên Iran

TPO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ hiện không đàm phán với Iran do đang tập trung vào việc gây sức ép lên Tehran về mặt kinh tế, đồng thời cam kết sẽ trừng phạt các quốc gia có quan hệ làm ăn với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi không muốn nói chuyện với họ. Chúng tôi không có ý định gặp gỡ hay bất cứ điều gì tương tự”, Tổng thống Trump nói hôm 27/8 với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Trước đó cùng ngày, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ sẽ tiếp tục cho đến khi Iran quyết định đàm phán một cách thực chất.

"Hiện chúng tôi đang thực hiện Chiến dịch ’Người bị gạt khỏi nền kinh tế' nhằm phá hủy nền kinh tế của Iran”, bà Leavitt chia sẻ trong chương trình "Fox & Friends". "Không có cuộc đàm phán nào diễn ra vào lúc này, và tình trạng này sẽ tiếp diễn cho đến khi Tổng thống cảm thấy có thể họ sẽ ngồi vào bàn đàm phán một cách thực chất. Tất nhiên, ông ấy vẫn giữ nguyên mọi phương án hành động”.

Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã cảnh báo các quốc gia nên cắt đứt quan hệ tài chính với Iran nếu không muốn đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ vẫn chưa thực sự áp đặt các hình phạt cụ thể.

Khi được hỏi liệu ông có trừng phạt Nga vì tiếp tục làm ăn với Iran hay không, ông Trump đáp: "Còn tùy. Cho đến nay, tôi thấy Nga hành xử khá tốt liên quan đến vấn đề eo biển Hormuz”.

Về khả năng trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc vì làm ăn với Iran, ông Trump nói: "Ai bảo là tôi sẽ không làm? Bạn đâu có biết tôi có đang thực hiện việc đó hay không. Tôi đâu nhất thiết phải công bố mọi thứ, phải không?”

Cũng trong ngày 27/8, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã đến thăm Tehran nhằm nỗ lực khôi phục các hoạt động ngoại giao, sau khi Mỹ và Iran liên tục chỉ trích lẫn nhau về cam kết của Washington trong việc gia tăng áp lực kinh tế, một động thái mà một quan chức Iran mô tả là "cuộc chiến tranh kinh tế toàn diện".

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết, Thủ tướng đã kêu gọi các bên quay trở lại con đường ngoại giao trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf.

Theo truyền thông Iran, ông Mohsen Rezaei - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - đã nói với Thủ tướng Qatar, rằng Tehran sẽ tấn công các lợi ích quân sự và kinh tế của Mỹ nếu Washington có những hành động "gây hấn" chống lại Iran.

Ông Rezaei khẳng định, Mỹ phải thực hiện các bước để đáp ứng những điều kiện của Iran, trước khi Tehran cân nhắc việc mở lại eo biển Hormuz.

Ông cho biết, Iran đang soạn thảo danh sách điều kiện để mở lại eo biển Hormuz sau khi các bên trung gian đề nghị Tehran đưa ra các yêu cầu cụ thể. Ông nói thêm rằng việc chấm dứt cuộc chiến trong khu vực là một trong số các điều kiện đó.

Iran đã đạt được thỏa thuận với Oman về một hành lang vận tải biển đi qua eo biển Hormuz, với các đoạn đường nằm trong vùng biển của cả Oman và Iran. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al Manar thông qua phiên dịch viên, ông Rezaei nói rằng các tàu thuyền sẽ sử dụng một luồng trung tâm được chỉ định nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện của Iran. Các điều kiện này bao gồm dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, bồi thường thiệt hại và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.