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Thế giới

Trung Quốc chỉ trích Mỹ ‘bôi nhọ’ với cáo buộc tấn công mạng nhiều cơ quan trọng yếu

Bình Giang

TPO - Ngày 27/8, Trung Quốc cho rằng Mỹ “bôi nhọ” Bắc Kinh bằng cáo buộc tấn công mạng. Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ vừa vô hiệu hóa những tên miền internet mà Washington cho rằng các nhóm tin tặc có quan hệ với chính phủ Trung Quốc đã sử dụng để tấn công.

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Ảnh minh hoạ

Ngày 25/8, Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết họ đã thu các tên miền mà nhóm tin tặc “QTFY” sử dụng, cùng với các nền tảng tấn công mạng “QScan” và “QTRouter”. Mỹ cho rằng “QTFY” được nhà nước Trung Quốc bảo trợ.

“QTFY” bị cho là đã xâm nhập mạng máy tính của Cơ quan Vũ trụ Mỹ (NASA), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Thượng viện Mỹ, các Bộ Năng lượng, Tư pháp và Y tế và Dịch vụ nhân sinh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi cáo buộc này là “thông tin sai lệch”, đồng thời tố ngược Mỹ “bóp méo sự thật”.

“Trung Quốc bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ và kiên quyết phản đối việc Mỹ liên tục bôi nhọ Trung Quốc dưới danh nghĩa các mối quan ngại về an ninh mạng”, người phát ngôn Lâm Kiếm phát biểu tại cuộc họp báo.

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết lực lượng thực thi pháp luật liên bang đã “điều tra và vô hiệu hóa phần mềm độc hại của Trung Quốc”, trong một loạt hoạt động kỹ thuật mới nhất nhằm triệt phá “hoạt động tấn công mạng bừa bãi do Trung Quốc bảo trợ”.

Theo Giám đốc FBI Kash Patel, chiến dịch này đã làm gián đoạn một “mạng botnet toàn cầu và nền tảng tấn công mạng được các tin tặc do nhà nước Trung Quốc bảo trợ sử dụng để nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm kêu gọi Washington từ bỏ “tiêu chuẩn kép và thao túng chính trị”.

Ông nói: “Cả thế giới biết Mỹ là đế chế tấn công mạng và nghe lén lớn nhất thế giới; hồ sơ hoạt động của họ tai tiếng và bằng chứng là không thể chối cãi”.

Bình Giang
Theo AP
#Trung Quốc #Tấn công mạng #Tin tặc #botnet

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