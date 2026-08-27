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Hà Nội xuất hiện 8 điểm úng ngập sau trận mưa diện rộng tối 27/8

Phùng Linh

TPO - Ảnh hưởng của khối mây đối lưu di chuyển theo hướng Đông Bắc gây mưa rào và dông trên diện rộng, khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập sâu tới 0,5m trong tối 27/8.

Theo báo cáo nhanh từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tính đến 20h00 ngày 27/8, mưa lớn kéo dài làm mực nước trên hệ thống sông, kênh và các hồ điều hòa dâng cao, gây úng ngập và đọng nước tại 8 điểm trên địa bàn thành phố.

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Trận mưa dông diện rộng tối 27/8 làm xuất hiện 8 điểm úng ngập trên địa bàn Hà Nội, nhiều tuyến đường ngập sâu từ 0,2 đến 0,5m.

Cụ thể, trong trận mưa chiều tối 27/8, điểm ngập sâu nhất là phố Ngọc Lâm (đoạn từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp môi trường đô thị Gia Lâm) với mức ngập lên tới 0,5m, gây khó khăn lớn cho các phương tiện qua lại.

Cùng thời điểm, hàng loạt tuyến phố khác cũng rơi vào tình trạng ngập sâu từ 0,2m đến 0,3m, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt dân sinh. Cụ thể, phố Hoa Bằng (đoạn qua các số nhà 91-97 và 54-56), khu vực ngã ba 246 đường Mỹ Đình, đường Nguyễn Gia Bồng và phố Phú Xá đều ghi nhận mức ngập sâu khoảng 0,3m. Tại phố Trần Bình, độ sâu ngập đo được là 0,2m; tuyến đường Võ Chí Công (đoạn khu vực UDIC) ngập khoảng 0,15m. Riêng khu vực trung tâm hồ Hoàn Kiếm, phố Đinh Tiên Hoàng (đoạn Đài phun nước) xuất hiện điểm đọng nước với mức khoảng 0,1m.

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Người dân khổ sở di chuyển trên phố Hoa Bằng. Ảnh: Trọng Tài

Để ứng phó, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, tiến hành tua vớt rác tại các ga thu và mở cửa phai các hồ điều hòa để tăng cường khả năng thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.

Đồng thời, đơn vị đã vận hành toàn bộ các trạm bơm đầu mối trọng điểm theo đúng quy trình kỹ thuật để nhanh chóng hạ mực nước trên hệ thống thoát nước chính của thành phố. Hàng loạt trạm bơm công suất lớn đã được kích hoạt đồng loạt như Yên Sở, Bắc Thăng Long - Vân Trì, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Đồng Bông 1 (cũ), Yên Nghĩa, 89 Lạc Long Quân, Phan Văn Trường, Cầu Chui, Hà Trì, Mậu Lương, Phúc Đồng, Vạn Phúc, Đa Sỹ, Cơ khí nông nghiệp, Hồ Cầu Tình, Hồ Tai Trâu, Kim Liên, Nguyễn Hoàng Tôn, Nguyễn Khuyến, Phú Thượng, Phú Xá, Đông Trù, Đào Nguyên và Cầu Sa.

Đến 20h00 cùng ngày, mưa dông vẫn tiếp diễn trên địa bàn Thủ đô. Đơn vị thoát nước duy trì 100% lực lượng và phương tiện ứng trực tại hiện trường, theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời xử lý các điểm ứ đọng khi mưa giảm.

Phùng Linh
#Hà Nội #ngập lụt #mưa lớn #thoát nước #đường phố #trận mưa #cứu hộ

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