Ban Bí thư chỉ định ba nhân sự tại Tuyên Quang

TPO - Chiều 27/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định 3 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là những cán bộ đang giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại địa phương và ngành tư pháp của tỉnh.

Chiều 27/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuyên đề khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng đối 3 nhân sự được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ tỉnh. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh công bố Quyết định số 262-QĐNS/TW ngày 24/7/2026 của Ban Bí thư về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 đối với 3 nhân sự gồm: Ông Hoàng Cừ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Minh; Nguyễn Đại Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Lâm; Bùi Đức Thuận, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Hầu A Lềnh chúc mừng 3 người được Ban Bí thư tin tưởng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác; nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất.

Nhân sự được chỉ định cần chủ động tham gia đóng góp ý kiến, nhất là đối với những vấn đề thực tiễn đặt ra từ cơ sở, qua đó góp phần cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.