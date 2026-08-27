Thủ tướng phê chuẩn nhân sự lãnh đạo tại Đà Nẵng, Quảng Ninh

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cụ thể, tại Quyết định 1669/QĐ-TTg ngày 27/8, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với bà Vũ Thị Mai Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh.

Bà Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tại Quyết định 1668/QĐ-TTg ngày 27/8, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với bà Nguyễn Thị Hạnh.

Trước đó, ngày 25/8, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bầu bà Vũ Thị Mai Anh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND tỉnh cũng đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Hạnh, do đã được điều động, phân công và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Cũng trong ngày 26/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Chí Cường.

Ông Trần Chí Cường được điều động giữ chức Bí thư phường Hội An.

Ông Trần Chí Cường sinh năm 1973, quê phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn (cũ), thành phố Đà Nẵng. Ông có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn, cử nhân tiếng Anh.

Ông Trần Chí Cường từng là Phó Giám đốc Sở Du lịch, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng.

Ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vào tháng 7/2023. Từ ngày 1/7/2026, ông Trần Chí Cường được điều động giữ chức Bí thư phường Hội An, nhiệm kỳ 2025 - 2030.