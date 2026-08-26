Tuyên Quang sẵn sàng cho mùa lễ hội, sự kiện văn hóa cuối năm 2026

Từ nay đến cuối năm 2026, Tuyên Quang sẽ bước vào mùa cao điểm của các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch với chuỗi lễ hội, sự kiện được tổ chức trên quy mô toàn tỉnh. Điểm đáng chú ý là các chương trình không chỉ hướng tới tạo không khí vui tươi, phục vụ người dân và du khách mà còn gắn với quảng bá văn hóa, sản phẩm địa phương và phát triển du lịch.

Theo lãnh đạo Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Tuyên Quang, để chủ động tổ chức các hoạt động, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành 5 kế hoạch lớn trong năm 2026, gồm kế hoạch tổ chức các sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn; Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ I; Lễ hội Thành Tuyên; Lễ hội hoa Tam giác mạch và Festival nông sản, giới thiệu sản phẩm OCOP.

Dồn sức cho chuỗi sự kiện cuối năm

Một trong những điểm nhấn là các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 được triển khai rộng khắp từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9. Tại các xã, phường, nhiều chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ sẽ diễn ra từ ngày 25/8 đến hết 5/9. Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh thực hiện chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca mùa thu lịch sử” tại phường Hà Giang 1 tối 29/8 và phường Minh Xuân ngày 2/9.

Tại Tân Trào, các hoạt động Tết Độc lập được tổ chức gắn với không gian lịch sử, trong đó Bảo tàng ATK phục vụ du khách bằng các chương trình chiếu phim lịch sử, cách mạng. Ở Na Hang, show diễn thực cảnh “Hương sắc Na Hang” dự kiến diễn ra trên lòng hồ vào tối 31/8 và 1/9, góp thêm một sản phẩm trải nghiệm gắn văn hóa với cảnh quan tự nhiên.

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Cùng với đó, chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” được tổ chức sáng 30/8 tại Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1 và Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân.

Sau chuỗi hoạt động dịp Quốc khánh, sự chú ý sẽ tập trung vào Lễ hội Thành Tuyên năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/9 trên địa bàn tỉnh.

Đêm hội Thành Tuyên với chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm” diễn ra lúc 20h ngày 20/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành và được truyền hình trực tiếp. Chương trình hướng tới thiếu nhi với các tiết mục nghệ thuật, thư chúc Tết Trung thu của lãnh đạo tỉnh và trao 100 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên.

Sức hút riêng của Thành Tuyên tiếp tục đến từ những mô hình Trung thu đặc trưng. Năm nay có 105 mô hình đăng ký, trong đó 40 mô hình tiêu biểu sẽ được lựa chọn để diễn diễu trong đêm khai mạc.

Các mô hình cũng được yêu cầu bảo đảm quy chuẩn về kích thước, an toàn và ưu tiên sử dụng vật liệu tự nhiên. Việc tổ chức diễn diễu được chia thành hai đợt, kéo dài từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9, qua đó tạo điều kiện để người dân và du khách có nhiều thời điểm trải nghiệm. Bên cạnh hoạt động Trung thu, lễ hội còn được mở rộng với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại và du lịch.

Festival nông sản, OCOP và làng nghề gắn với du lịch dự kiến có 120 gian hàng, cùng không gian ẩm thực 30 gian hàng. Các giải Marathon Tuyên Quang, biểu diễn xe ô tô, mô tô địa hình mở rộng cũng được tổ chức trong thời gian này.

Đáng chú ý, tỉnh dự kiến mời 20 doanh nghiệp từ Châu Văn Sơn (Trung Quốc) khảo sát, phát triển sản phẩm du lịch và trao đổi, tháo gỡ những khó khăn trong hợp tác du lịch.

Từ Thành Tuyên đến miền đá Hà Giang

Nếu Thành Tuyên tạo dấu ấn bằng văn hóa Trung thu, thì Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2026 tiếp tục mở rộng không gian du lịch về vùng Công viên địa chất.

Lễ hội mang chủ đề “Âm vang miền đá”, với địa điểm chính tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn. Thời gian khai mạc đang được dự kiến điều chỉnh sang tối 25/10 thay vì 6/11, nhằm phù hợp hơn với chu kỳ khoảng 50 ngày hoa nở.

Để tạo cảnh quan phục vụ lễ hội, các xã trong vùng Công viên địa chất sẽ đồng loạt ra quân trồng hoa từ ngày 2 đến 5/9.

Không gian lễ hội được thiết kế theo hướng kết hợp giữa cảnh quan, văn hóa, thể thao, thương mại và trải nghiệm du lịch. Tại phố cổ Đồng Văn sẽ có không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng; các khu du lịch vùng Công viên địa chất tổ chức giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và hoạt động trải nghiệm kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12.

Trong chuỗi sự kiện còn có Giải bóng bàn Cúp Hoa Tam giác mạch mở rộng và các hoạt động văn hóa địa phương như Lễ hội mùa vàng, Làng nhà rêu, Ngày hội văn hóa dân tộc Dao tại xã Thanh Thủy.

Lòng hồ Na Hang. Ảnh Cổng thông tin điện tử Tuyên Quang.

Đặc biệt, Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 11/11 tại sân vận động phường Hà Giang 1 với quy mô khoảng 300 gian hàng, tạo thêm không gian kết nối thương mại và quảng bá sản phẩm.

Điểm đáng chú ý trong cách Tuyên Quang xây dựng chuỗi sự kiện năm nay là các lễ hội ngày càng được đặt trong mối liên kết giữa văn hóa - du lịch - thể thao - thương mại - sản phẩm địa phương.

Từ những mô hình Trung thu, hoa Tam giác mạch, sản phẩm OCOP, ẩm thực, làng nghề đến các chương trình thể thao và trải nghiệm, mỗi sự kiện được kỳ vọng trở thành một điểm chạm để du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và tiếp cận sâu hơn với văn hóa, con người và sản vật Tuyên Quang.

Với hệ thống kế hoạch được ban hành từ sớm và chuỗi hoạt động trải dài từ cuối tháng 8 đến hết năm, tỉnh đang hướng tới một mùa lễ hội không chỉ sôi động mà còn an toàn, bài bản, có bản sắc và tạo giá trị thực chất cho du lịch địa phương.

Trong đó, yêu cầu quan trọng là các địa phương, đơn vị tổ chức phải chủ động về an ninh trật tự, an toàn cho người dân và du khách, vệ sinh môi trường, chất lượng dịch vụ; đồng thời tránh để lễ hội trở thành những hoạt động rời rạc, mà cần thực sự gắn với quảng bá điểm đến và thúc đẩy kinh tế địa phương.