Hà Nội: Diễn tập ứng phó drone xâm nhập vùng cấm bay Nội Bài

TPO - Kịch bản một drone xâm nhập khu vực cấm bay tại sân bay Nội Bài, Hà Nội được đặt ra đúng giờ cao điểm, thử thách khả năng phối hợp của lực lượng quản lý không lưu, sân bay và hãng bay nhằm hạn chế nguy cơ gián đoạn dây chuyền tới các chuyến bay và hành khách.

Chiều 28/8, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) phối hợp tổ chức diễn tập mô phỏng tình huống thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực cấm bay, đe dọa an toàn hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Cuộc diễn tập mang mật danh 3A.2026 và theo kịch bản, một thiết bị bay không người lái (drone/UAV) bất ngờ xuất hiện trái phép trong khu vực ảnh hưởng đến hoạt động bay của sân bay Nội Bài, đúng thời điểm khai thác cao điểm. Sự cố giả định lập tức đặt ra yêu cầu điều tiết hoạt động bay, tổ chức lại khai thác tại sân bay và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Phần diễn tập chính diễn ra từ 14h đến 17h05 dưới hình thức mô phỏng bằng video, dữ liệu chuyến bay và các thông tin giả định. Để đánh giá khả năng phản ứng tự nhiên cũng như việc tuân thủ quy trình của các lực lượng tham gia, chi tiết kịch bản được giữ bí mật đến sát thời điểm diễn tập.

Kíp trực điều hành bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: VATM.

Tình huống được xây dựng với chuỗi tác động liên hoàn, từ vùng trời tiếp cận, khu bay, vị trí đỗ tàu bay đến nhà ga, dịch vụ mặt đất, kế hoạch điều hành đội tàu bay, tổ bay và phương án phục vụ hành khách.

Toàn bộ dữ liệu phục vụ diễn tập được tách biệt khỏi hệ thống khai thác thực tế, nhằm bảo đảm hoạt động tại Nội Bài diễn ra bình thường.

Trọng tâm của 3A.2026 là kiểm tra khả năng phối hợp liên ngành trong quá trình tiếp nhận và xác minh thông tin, đánh giá mức độ rủi ro, thiết lập bức tranh chung về tình huống và đưa ra quyết định điều phối khai thác.

Trong chuỗi hiệp đồng này, VATM chịu trách nhiệm điều hành, điều tiết luồng không lưu từ sớm, từ xa và phối hợp giữa các cơ sở kiểm soát không lưu liên quan. ACV tổ chức điều phối hoạt động mặt đất, quản lý khu bay, sân đỗ và nhà ga hành khách.

Trong khi đó, Vietnam Airlines chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác, bố trí đội tàu bay, tổ bay và xây dựng phương án phục vụ hành khách phù hợp với diễn biến tình huống.

Không chỉ xử lý nguy cơ tức thời từ drone, các đơn vị còn phải tính đến những tác động dây chuyền có thể xảy ra khi hoạt động khai thác bị gián đoạn. Việc tàu bay phải thay đổi kế hoạch bay hoặc điều tiết lưu lượng có thể kéo theo ảnh hưởng đến vị trí đỗ, lịch khai thác, nhân lực mặt đất và hành trình của hành khách.

Một trong những nội dung quan trọng của cuộc diễn tập là đánh giá điều kiện an toàn để từng bước khôi phục hoạt động bình thường. Các quyết định phải được đưa ra nhanh chóng, bảo đảm đúng quy trình, thẩm quyền và chức năng của từng đơn vị.

Kịch bản 3A.2026 được xây dựng trên cơ sở các quy định của Việt Nam, đồng thời tham khảo hướng dẫn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), các tổ chức và cơ chế hợp tác hàng không khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng thực hành quốc tế về quản lý tình huống bất thường.