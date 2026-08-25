Đừng biến văn hóa cộng đồng thành tiết mục biểu diễn theo giờ

TPO - Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan thẳng thắn góp ý cho tỉnh Lâm Đồng: "Đừng dựng lên những thứ có vẻ nông thôn chỉ để chiều lòng khách. Đừng biến văn hóa cộng đồng thành tiết mục biểu diễn theo giờ. Đừng biến người nông dân thành diễn viên trong chính ngôi nhà của mình. Du khách ngày càng tìm kiếm sự chân thật".

Ngày 25/8, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040, với chủ đề "Du lịch Lâm Đồng - Phát triển xanh, liên kết, bền vững và hội nhập quốc tế".

Toàn cảnh diễn đàn tham vấn.

Tham vấn tại diễn đàn, ông Lê Minh Hoan - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội ví không gian du lịch Lâm Đồng như một 'bản giao hưởng xanh', trong đó mỗi vùng đất là một âm sắc, mỗi cộng đồng là một giai điệu, còn sản vật, cảnh quan và câu chuyện văn hóa là những nốt nhạc.

Trên cơ sở đó, ông Hoan thẳng thắn lưu ý: "Đừng dựng lên những thứ có vẻ nông thôn chỉ để chiều lòng khách. Đừng biến văn hóa cộng đồng thành tiết mục biểu diễn theo giờ. Đừng biến người nông dân thành diễn viên trong chính ngôi nhà của mình. Du khách ngày càng tìm kiếm sự chân thật".

Ông Lê Minh Hoan - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội - tham vấn tại diễn đàn.

Theo ông Hoan, du khách muốn thưởng thức những món ăn người địa phương thực sự sử dụng, nghe những câu chuyện được người dân kể và trải nghiệm những nghề truyền thống đang tồn tại, thay vì những giá trị được dựng lại chỉ để phục vụ việc chụp ảnh.

"Đừng làm một ngôi làng cho khách du lịch. Hãy làm một ngôi làng đáng sống cho người dân. Rồi du khách sẽ mong muốn tìm đến", ông Hoan đề nghị.

Ông cũng cho rằng Lâm Đồng không nên chỉ đặt câu hỏi có thể xây dựng thêm bao nhiêu điểm du lịch, mà cần hướng tới những trải nghiệm khó sao chép ở nơi khác; không chỉ tìm cách thu hút nhiều khách hơn mà phải làm sao để du khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, hiểu sâu hơn về vùng đất và khi trở về vẫn muốn kể câu chuyện Lâm Đồng cho người khác.

Du lịch là một trong những trụ cột chính giúp Lâm Đồng tăng trưởng 2 con số.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư tham gia phiên thảo luận mở, tập trung phản biện, đề xuất giải pháp về đổi mới thể chế, chính sách đầu tư, xây dựng thương hiệu, xúc tiến quảng bá, liên kết vùng, chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh.

Các đại biểu cho rằng Lâm Đồng cần định hình mô hình du lịch có tính liên kết, khắc phục tình trạng tiềm năng lớn nhưng sản phẩm còn rời rạc. Quá trình phát triển sản phẩm cần tôn trọng tự nhiên, đề cao tính chân thực và tạo dấu ấn riêng cho từng vùng đất.