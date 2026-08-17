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Hàng không - Du lịch

Phát triển du lịch Quy Nhơn từ nước: Nhìn vào Venice, sông Hàn

Trương Định

TPO - Cho rằng Quy Nhơn hội tụ nhiều lợi thế để trở thành thành phố du lịch tầm cỡ thế giới, một đại diện đến từ Hàn Quốc đề xuất địa phương khai thác nước như một tài nguyên du lịch, phát triển du thuyền đêm, du lịch văn hóa trên sông nước và thu hút các tuyến du thuyền quốc tế.

Tại Tọa đàm Tìm giải pháp tăng nhanh khách du lịch quốc tế đến Gia Lai ngày 17/8, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã đưa ra các giải pháp, hiến kế thiết thực để Gia Lai hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đón 1,1 triệu lượt khách quốc tế.

Ông Suh II Suk - Phó trưởng Đại diện Văn phòng Xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc - cho hay, Quy Nhơn vốn đã sở hữu đầy đủ mọi điều kiện để trở thành một thành phố du lịch tầm cỡ thế giới.

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Ông Suh II Suk - Phó đại diện Văn phòng Xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc.

Theo ông Suh II Suk, Quy Nhơn hội tụ nhiều điều kiện, từ núi, biển, đảo đến hệ sinh thái tự nhiên phong phú. Vấn đề đặt ra là làm thế nào khai thác hiệu quả những lợi thế này để đưa du lịch Quy Nhơn lên một tầm cao mới. Đại diện đến từ Hàn Quốc cho rằng một trong những hướng đi giàu tiềm năng là tận dụng “nước” làm tài nguyên phát triển du lịch.

“Nhìn vào các thành phố du lịch nổi tiếng trên thế giới, có thể thấy nhiều nơi đã biến sông, kênh đào và không gian ven biển thành những sản phẩm du lịch đặc trưng. Venice (Ý) khai thác hệ thống kênh đào, thuyền Gondola thành sản phẩm du lịch. London (Anh) phát triển sông Thames thành không gian du lịch, văn hóa đô thị; New York (Mỹ) tận dụng sông Hudson và không gian ven biển làm tài nguyên du lịch. Tại Hàn Quốc, chúng tôi đã phát triển du lịch cảnh đêm, các sự kiện văn hóa và hoạt động giải trí quanh sông Hàn”, ông Suh II Suk nói.

Từ những mô hình này, doanh nghiệp Hàn Quốc cho rằng Quy Nhơn hoàn toàn có thể xây dựng hướng phát triển tương tự, dựa trên lợi thế về biển, bờ biển, sông ngòi và không gian đô thị ven mặt nước.

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Quy Nhơn sở hữu đường bờ biển dài với nhiều bãi tắm hoang sơ, nước trong xanh và cát vàng mịn màng.

Trước hết, có thể phát triển du lịch thưởng ngoạn ven mặt nước, kết nối đô thị, bờ biển, sông ngòi và các không gian ven biển thành một hành trình trải nghiệm thống nhất. Trong đó, du thuyền đêm Quy Nhơn có thể trở thành sản phẩm điểm nhấn, giúp du khách thưởng ngoạn cảnh quan vào ban ngày và trải nghiệm âm nhạc, ánh sáng, ẩm thực vào buổi tối.

Bên cạnh đó, du lịch văn hóa trên nước cũng được đánh giá là hướng đi tiềm năng. Các chương trình âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm văn hóa truyền thống có thể được tổ chức trên du thuyền, tạo nên những sản phẩm khác biệt.

Ông Suh II Suk cũng đề xuất Quy Nhơn tận dụng lợi thế bờ biển và cảng biển để nghiên cứu các phương án thu hút du thuyền quốc tế, đặc biệt là các tuyến du thuyền Đông Nam Á, qua đó mở rộng thị trường khách quốc tế. Và hơn hết là việc mở các đường bay thẳng đến Gia Lai.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai đón 10,5 triệu lượt khách, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế gần 148.000 lượt, tăng 77%. Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đạt mức cao, thị trường quốc tế đang có những tín hiệu tích cực và còn nhiều dư địa để phát triển. Tuy nhiên, số lượng khách quốc tế hiện nay vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, lợi thế và quy mô không gian du lịch của tỉnh.

Trương Định
#tăng khách quốc tế #du lịch Quy Nhơn #Phát triển du lịch

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