Phương án đưa hành khách chuyến bay gặp sự cố từ Đức về Việt Nam

TPO - Chiều tối 16/8 (giờ Việt Nam), toàn bộ hành khách trên chuyến bay VN34 từ Munich đi Hà Nội đã được Vietnam Airlines sắp xếp hành trình thay thế trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và hãng hàng không khác.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, toàn bộ hành khách trên chuyến bay VN34 từ Munich (Đức) đi Hà Nội đã được Vietnam Airlines sắp xếp hành trình thay thế trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và hãng hàng không khác.

Hãng tiếp tục hỗ trợ một số hành khách có đề nghị điều chỉnh lại hành trình phù hợp với nhu cầu thực tế.

Chuyến bay VN34 từ Munich (Đức) đi Hà Nội ngày 15/8 gặp sự cố kỹ thuật. Ảnh minh họa.

Trong thời gian chờ hành trình thay thế, hãng đã bố trí lưu trú, ăn uống, đi lại và các hỗ trợ cần thiết cho hành khách.

Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều an toàn. Vietnam Airlines hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan để kiểm tra, xác định nguyên nhân sự việc.

Trước đó, Vietnam Airlines thông tin, chuyến bay VN34 từ Munich đi Hà Nội ngày 15/8 phải quay trở lại sân bay khởi hành sau khi cất cánh, vì lý do kỹ thuật.

Chuyến bay được khai thác bằng tàu bay Boeing 787-9. Tổ bay đã thực hiện các quy trình theo quy định và hạ cánh an toàn tại sân bay Munich.