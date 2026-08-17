Ấn Độ: Súng bất ngờ nổ ở sân bay, hai an ninh bị thương

TPO - Một khẩu súng được cấp phép bất ngờ khai hỏa trong quá trình kiểm tra an ninh tại sân bay quốc tế Lal Bahadur Shastri ở Varanasi, Ấn Độ, khiến hai nhân viên an ninh bị thương. Nhà chức trách đã tạm giữ hành khách mang súng và mở cuộc điều tra.

Sự cố xảy ra ngày 16/8 tại sân bay quốc tế Lal Bahadur Shastri (VNS), khi lực lượng an ninh tiến hành kiểm tra một khẩu súng được hành khách khai báo trước chuyến bay Air India Express IX1810 của Hãng hàng không Air India Express từ Varanasi đến Mumbai. Ấn Độ.

Theo Bộ Hàng không dân dụng Ấn Độ, hành khách được xác định là Kamlesh Kedarnath Rai, cư trú tại Azamgarh, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Người này đi cùng vợ và đã khai báo một khẩu súng ngắn 7,62 mm được cấp phép, kèm 21 viên đạn còn nguyên trước khi làm thủ tục an ninh.

Theo quy trình, ông Rai được đưa tới khu vực kiểm tra chuyên dụng để nhân viên an ninh xác minh vũ khí và giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, trong lúc kiểm tra, một viên đạn bất ngờ phát nổ từ khẩu súng.

Bộ Hàng không dân dụng Ấn Độ cho biết viên đạn sau khi bắn ra đã bị bật hướng, khiến hai nhân viên kiểm tra an ninh sân bay là Rohit Raj và Suman Kumari bị thương. Theo cảnh sát, nữ nhân viên bị thương ở chân, trong khi người còn lại bị thương ở ngón tay cái.

Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa tới Trung tâm Chấn thương New Laxmi để điều trị. Không có hành khách hay nhân viên sân bay nào khác bị thương trong vụ việc.

Sau khi xảy ra sự cố, nhà chức trách sân bay lập tức thông báo cho cảnh sát địa phương. Hành khách mang súng bị tạm giữ để phục vụ công tác thẩm vấn.

Cuộc điều tra của BCAS dự kiến sẽ làm rõ liệu toàn bộ quy trình xử lý vũ khí. Ảnh: Aviation A2Z.

Bộ Hàng không dân dụng Ấn Độ cho biết, Cơ quan An ninh Hàng không dân dụng (BCAS) đã mở cuộc điều tra về sự cố. Nội dung điều tra sẽ tập trung xác định liệu các quy trình bắt buộc đối với việc xử lý và vận chuyển súng được cấp phép tại sân bay có được tuân thủ đầy đủ hay không.

Nhà chức trách cho hay các biện pháp tiếp theo sẽ được quyết định dựa trên kết quả điều tra.

Các quan chức cảnh sát cấp cao, trong đó có Phó Ủy viên Cảnh sát khu vực Gomti và Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Pindra đã tới sân bay để kiểm tra hiện trường và thu thập bằng chứng. Sĩ quan cảnh sát cấp cao Neetu Kadyan cho biết lực lượng chức năng đang thu thập toàn bộ thông tin cần thiết trước khi tiến hành các biện pháp pháp lý phù hợp.

Dù xảy ra vụ nổ súng, hoạt động khai thác tại sân bay không bị gián đoạn đáng kể. Dữ liệu từ FlightRadar24 cho thấy chuyến bay IX1810 của Air India Express khởi hành chậm khoảng 14 phút so với lịch trình.

Quy định hàng không Ấn Độ cho phép hành khách vận chuyển súng được cấp phép trên các chuyến bay thương mại, nhưng phải tuân thủ một loạt yêu cầu an ninh.

Hành khách phải khai báo vũ khí khi làm thủ tục check-in, xuất trình giấy phép sử dụng súng cùng các giấy tờ liên quan. Súng phải được tháo hết đạn, đặt trong hộp cứng có khóa và vận chuyển dưới dạng hành lý ký gửi.

Đạn cũng phải được đóng gói riêng theo quy định của hãng hàng không và BCAS.

Theo quy định hiện hành đối với các chuyến bay nội địa, hành khách có thể mang một khẩu súng lục ổ quay, súng ngắn hoặc súng săn được cấp phép, cùng tối đa 50 viên đạn trong hành lý ký gửi sau khi thanh toán các khoản phí xử lý theo quy định. Các hãng hàng không cũng yêu cầu hành khách khai báo trước và cung cấp đầy đủ giấy tờ trước khi chấp nhận vận chuyển vũ khí.

Cuộc điều tra của BCAS dự kiến sẽ làm rõ liệu toàn bộ quy trình xử lý vũ khí có được thực hiện đúng quy định trong quá trình kiểm tra trước khi xảy ra vụ nổ súng hay không.