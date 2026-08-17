Du lịch nội đô lên ngôi

TP - Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài đang tạo điều kiện thuận lợi để du lịch TPHCM khai thác các sản phẩm nội đô. Thay vì lựa chọn những chuyến đi xa, nhiều du khách có xu hướng ở lại thành phố, kết hợp nghỉ ngơi với khám phá các giá trị văn hóa, lịch sử và trải nghiệm dịch vụ với chi phí phù hợp.

Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty Vietluxtour - nhận định, TPHCM đang từng bước chuyển từ một điểm trung chuyển thành điểm đến hoàn chỉnh, thu hút cả du khách từ các tỉnh, thành và người dân thành phố. Kỳ nghỉ lễ 2/9 tới là cơ hội để du lịch nội đô phát huy sức hút. “Thay vì đối mặt với tình trạng đông đúc tại các điểm đến truyền thống, một bộ phận du khách chọn ở lại thành phố để tận hưởng không gian thoáng đãng và trải nghiệm chiều sâu văn hóa địa phương” - bà Thu chia sẻ.

Du khách tham quan Suối Tiên, TPHCM trong dịp lễ 30/4. Ảnh: Anh Nhàn

Theo ghi nhận từ Vietluxtour, lượng khách đặt tour nội đô và dịch vụ lưu trú tại TPHCM trong dịp 2/9 ước tăng 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm khách này chiếm khoảng 25% tổng cơ cấu khách du lịch nội địa của doanh nghiệp trong dịp lễ.

Chủ tịch Liên Chi hội Du lịch Xanh Việt Nam cho rằng, sức mua tăng mạnh trong vài ngày nghỉ lễ cũng đặt ra bài toán lớn hơn đối với các địa phương, đặc biệt tại những điểm đến đang hút khách. Một lượng khách lớn tập trung trong thời gian ngắn có thể gây áp lực lên giao thông, cơ sở lưu trú, bãi đỗ xe, nhà hàng, vệ sinh môi trường và các dịch vụ công cộng. Bùng nổ về lượng khách chỉ thực sự tạo giá trị khi điểm đến có khả năng hấp thụ dòng người tăng mạnh mà không kéo theo quá tải và trải nghiệm suy giảm.

Tương tự, ông Phạm Anh Vũ - Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt - cho rằng đợt giảm giá vé máy bay trước đó đã tạo động lực cho nhu cầu du lịch “hè muộn”. Dù giá vé trong dịp lễ cao hơn ngày thường, sức hút của kỳ nghỉ năm nay được dự báo vẫn tích cực. Nhiều gia đình đã chủ động đặt tour sớm nhằm đảm bảo chỗ và lựa chọn mức giá phù hợp. Các hành trình kéo dài từ 2 - 4 ngày, có chi phí hợp lý và dịch vụ linh hoạt đang được ưu tiên.

“Du khách cũng có xu hướng kết hợp nhiều trải nghiệm như tham quan di tích, bảo tàng, khu sáng tạo, du lịch sông nước, thưởng thức ẩm thực và xem pháo hoa mừng Quốc khánh ngay tại thành phố. Trước nhu cầu này, doanh nghiệp xây dựng chuỗi sản phẩm theo hướng “hè muộn - giá tốt - linh hoạt”, tập trung vào các tour nội đô và khu vực vùng phụ cận nhằm giúp du khách tối ưu chi phí trong kỳ nghỉ lễ” - ông Vũ nói.