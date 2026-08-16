Cục Hàng không Việt Nam thông tin về sự cố chuyến bay VN34 tại Đức

TPO - Cục Hàng không Việt Nam đang liên hệ với nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức để phối hợp, đồng thời đề nghị cung cấp thông tin nhanh nhất về sự cố và quá trình điều tra.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về sự cố chuyến bay VN34 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam xảy ra ngày 15/8 tại Cảng hàng không quốc tế Munich, Đức.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, báo cáo từ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các thông tin ban đầu được thu thập như sau: Chuyến bay VN34 dự kiến thực hiện hành trình từ Cảng hàng không quốc tế Munich đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Máy bay cất cánh lúc 11h57 (giờ UTC), tức 13h57 giờ Đức và 18h57 giờ Việt Nam.

Sau khi cất cánh, tổ lái nhận được cảnh báo liên quan đến việc tàu bay có khả năng bị va quệt phần đuôi xuống đường cất hạ cánh và cảnh báo áp suất lốp. Tổ lái đã thông báo cho kiểm soát viên không lưu và quyết định quay trở lại Cảng hàng không quốc tế Munich để kiểm tra kỹ thuật.

Toàn bộ 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay chuyến VN 34 đều an toàn, không có người bị thương.

Tổ bay đã phối hợp với kiểm soát viên không lưu và nhân viên mặt đất, đưa toàn bộ hành khách xuống tàu bay bằng xe thang và di chuyển vào nhà ga an toàn.

Tàu bay sau đó được các đơn vị mặt đất tiếp nhận, đưa vào bãi đỗ để kiểm tra, phục vụ công tác đánh giá và điều tra sự cố.

Toàn bộ 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn, không có người bị thương.

Theo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, đến chiều 16/8, toàn bộ hành khách trên chuyến bay VN34 đã được hãng sắp xếp phương án hành trình thay thế trên các chuyến bay của Tổng công ty Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không khác.

Hãng tiếp tục hỗ trợ một số hành khách có nhu cầu điều chỉnh hành trình phù hợp với tình hình thực tế. Trong thời gian chờ chuyến bay thay thế, hành khách được bố trí nơi lưu trú, ăn uống, đi lại cùng các hỗ trợ cần thiết.

Về công tác điều tra, Cục Hàng không cho biết, theo Phụ ước 13 của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, quy định các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành quốc tế về điều tra tai nạn, sự cố tàu bay, nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra nguyên nhân sự cố.

Căn cứ Nghị định số 221/2026/NĐ-CP của Chính phủ về Nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không, Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay của Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, tham gia công tác điều tra sự cố.

Cục Hàng không Việt Nam đang liên hệ với nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức để phối hợp, đồng thời đề nghị cung cấp thông tin nhanh nhất về sự cố và quá trình điều tra.