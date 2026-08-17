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Bộ Công an điều tra các vụ UAV, drone xâm nhập sân bay

Luân Dũng

TPO - Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể khác làm ảnh hưởng tới hoạt động bay tại các cảng hàng không, sân bay thời gian qua.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với thiết bị bay không người lái (UAV, drone, flycam).

Trước đó, một số báo có bài viết về "sự cố thiết bị bay không người lái xâm nhập vùng trời làm gián đoạn hoạt động bay tại sân bay Tân Sơn Nhất".

Về việc này, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu các Bộ Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị báo chí nêu trên theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền.

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Ảnh minh họa: VJ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong việc sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể khác làm ảnh hưởng tới hoạt động bay tại các cảng hàng không, sân bay trong thời gian vừa qua.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, triển khai ngay các phương án đối phó với hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay và các cảng hàng không, sân bay, không để xảy ra các sự cố tương tự trong thời gian tới.

Cùng với đó cần hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về An ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không; đề xuất tổ chức cuộc họp của Ủy ban trong thời gian sớm nhất để phân công nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành và thống nhất các phương án, giải pháp phòng ngừa, xử lý các sự cố liên quan đến thiết bị bay không người lái và các vật thể khác trong thời gian tới.

Công khai khu vực cấm bay với các thiết bị bay không người lái

Bộ Quốc phòng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp quản lý cơ sở nghiên cứu, thiết kế, sản xuất thiết bị bay không người lái trong nước; quản lý, giám sát việc sử dụng thiết bị bay không người lái thông qua việc cấp phép điều khiển phương tiện bay và cấp phép phương tiện bay;

Cùng với đó, rà soát, yêu cầu khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị bay không người lái, phấn đấu đến năm 2030 toàn bộ phương tiện bay không người lái trong nước được định danh số, cấp phép điện tử và giám sát hành trình theo thời gian thực.

Phó Thủ tướng yêu cầu công bố công khai vùng, khu vực cấm bay đối với các thiết bị bay không người lái để các tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị bay không người lái biết, thực hiện.

Bộ Xây dựng được giao đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, trong đó rà soát kỹ các nội dung quy định về hành vi vi phạm và chế tài xử lý trong các hoạt động liên quan đến hoạt động bay trái phép của phương tiện bay không người lái, bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp thực tiễn.

Luân Dũng
#vi phạm drone #sân bay #bộ công an #quản lý bay #thiết bị bay không người lái #an ninh hàng không #quy chế hoạt động

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