Đà Nẵng: Cầu Rồng phun lửa 6 đêm trong dịp 2/9

TPO - Việc tăng cường lịch trình liên tục giúp du khách có thể ngắm cầu Rồng phun lửa mà không phải đợi đến cuối tuần như thường lệ.

Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho hay, dịp lễ Quốc khánh 2/9, cầu Rồng sẽ phun lửa, phun nước liên tục trong 6 đêm.

Theo đó, từ tối 28/8-2/9, vào lúc 21h, cầu Rồng sẽ phun lửa, phun nước phục vụ người dân và du khách.

Cầu Rồng sẽ phun lửa liên tục 6 đêm trong dịp lễ Quốc khánh.

Theo Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng, việc tăng cường lịch trình liên tục giúp du khách có thể ngắm cầu Rồng phun lửa mà không phải đợi đến cuối tuần như thường lệ.

Trong dịp lễ này, Đà Nẵng có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí hấp dẫn như Tuần lễ Sáng tạo Hội An, chương trình “Sắc màu di sản” và “Âm vang Mỹ Sơn” tại khu đền tháp Mỹ Sơn, “Vũ điệu Champa” tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, "World Cup Pickleball" tại Cung Thể thao Tiên Sơn …

Du khách cũng có thể trải nghiệm gần hơn với đời sống bản địa qua các phiên chợ quê, ẩm thực địa phương, nghe hát bài chòi, đua thuyền SUP… cùng các chương trình giao lưu văn hóa Cơ Tu, Xê Đăng, Chăm Pa.

Đặc biệt trong dịp lễ Quốc khánh, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Điêu khắc Chăm miễn phí vé tham quan cho người dân, du khách.

7 tháng đầu năm, Đà Nẵng đón hơn 12 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế hơn 6 triệu lượt, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.