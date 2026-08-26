Mùa vé Tết 2027 khởi động: Vietnam Airlines mở bán gần 3,7 triệu chỗ

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) sẽ mở bán vé Tết Đinh Mùi 2027 từ ngày 25/8, với gần 3,7 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, tăng 11% so với cao điểm Tết 2026. Đây là đợt mở bán đầu tiên của các Hãng này cho giai đoạn cao điểm kéo dài một tháng, từ 22/01 đến 20/02/2027 (tức từ ngày 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch).

Mở bán từ sớm giúp hành khách có thêm thời gian lên kế hoạch về quê, thăm thân hoặc du lịch. Vietnam Airlines cũng sẽ theo dõi tình hình đặt chỗ để điều chỉnh tải trên từng đường bay theo nhu cầu thực tế.

Trên mạng nội địa, lượng chỗ giữa Hà Nội và TP.HCM dự kiến tăng 15,4%; TP.HCM và Đà Nẵng tăng 7%; TP.HCM và Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế… tăng từ 6% đến 13% so với Tết 2026.

Thị trường hàng không dịp Tết có đặc thù rõ về chiều đi lại. Trước Tết, khách thường tập trung từ các tỉnh, thành phía Nam đi các tỉnh, thành phía Bắc và miền Trung để về quê, thăm thân. Sau Tết, dòng khách đảo chiều. Sự chênh lệch này cũng mở ra một hướng đi khác cho những gia đình muốn kết hợp sum họp và du lịch trong kỳ nghỉ dài.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, nhận định: “Bên cạnh nhu cầu về quê, thăm thân, ngày càng nhiều gia đình chọn kỳ nghỉ Tết để sum họp và cùng nhau đi du lịch. Nếu linh hoạt chọn chuyến bay ngược chiều cao điểm, hành khách thường có nhiều phương án hơn về giờ bay và mức giá. Đây cũng là cách tận dụng kỳ nghỉ dài cho một chuyến đi cùng gia đình, trong khi lượng khách giữa hai chiều được cân đối tốt hơn.”

Trước Tết, khi chiều từ các tỉnh, thành phía Nam đi miền Bắc và miền Trung đông khách, hành khách từ Hà Nội và phía Bắc có thể chọn các chuyến tới TP.HCM, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc. Sau Tết, lợi thế về chỗ và giá chuyển sang một số hành trình từ phía Nam, miền Trung ra phía Bắc. Trên các chuyến bay ngược chiều cao điểm này, giá vé giữa Hà Nội và TP.HCM sẽ chỉ từ 888 nghìn đồng/chiều; giữa TP.HCM và Đà Nẵng, Huế, Tuy Hòa, Quy Nhơn chỉ từ 666 nghìn đồng/chiều, đã bao gồm thuế, phí.

Ở thị trường quốc tế, Vietnam Airlines Group tăng chuyến giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore cùng một số thị trường có nhu cầu du lịch, thăm thân cao. Trong giai đoạn 22/01 - 20/02/2027, tổng tải cung ứng quốc tế đạt hơn 1,1 triệu chỗ, cao hơn 10% so với Tết 2026. Đáng chú ý, số chỗ trên đường bay Đà Nẵng - Seoul tăng 94%, Hà Nội - Osaka tăng 81%, Hà Nội - Đài Bắc tăng 64% và Đà Nẵng - Tokyo tăng 58%.

Các chuyến bay khởi hành từ sau 21h00 hôm trước đến 5h00 sáng hôm sau cũng được tăng cường trong những ngày cao điểm, giúp phân bổ lưu lượng hành khách ngoài các khung giờ đông khách ban ngày, tối ưu khai thác đội tàu bay và mở rộng lựa chọn giờ bay. Các chuyến bay vào sáng sớm và tối muộn chiếm khoảng 17% tổng số chuyến bay.

Tùy tình hình đặt chỗ thực tế, Vietnam Airlines Group sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung tải trên các đường có nhu cầu cao, nhất là những ngày sát Tết và giai đoạn người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách đặt vé sớm và linh hoạt về ngày, giờ bay. Với các gia đình có kế hoạch du lịch, những chuyến bay ngược chiều cao điểm có thể giúp dễ bố trí lịch trình hơn và tăng cơ hội mua vé ở mức giá tốt.

Hành khách nên mua vé qua website, ứng dụng, phòng vé hoặc đại lý chính thức của Vietnam Airlines để bảo đảm quyền lợi, tránh vé giả, vé không hợp lệ. Thông tin được cập nhật tại website www.vietnamairlines.com, ứng dụng Vietnam Airlines và Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 1100.