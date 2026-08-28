Miền Bắc tiếp tục mưa dông vào chiều tối

TPO - Dự báo chiều tối và đêm nay (28/8), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rải rác vào chiều tối và tối.

Chiều tối và tối qua (27/8), miền Bắc đã đón một đợt mưa dông trên diện rộng, kéo dài 3-4 giờ đồng hồ với cường độ mưa khá lớn. Mưa xuất hiện ở hầu hết các tỉnh/thành phố, trong đó Hà Nội trở thành nơi mưa to nhất.

Chỉ trong khoảng 5 giờ đồng hồ, nhiều khu vực của Thủ đô ghi nhận mưa vượt 100mm. Trong đó, khu vực Tây Mỗ mưa to nhất, trên 140mm. Phú Diễn mưa 120.8mm, Xuân Đỉnh 108mm, Cầu Giấy 106mm.

Dự báo ngày hôm nay (28/8), miền Bắc ít mưa, chiều tối và đêm nay miền Bắc có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ

Hà Nội hôm nay nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 33-35 độ.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa dông trong chiều tối và đêm nay (28/8).

Dự báo từ đêm mai (29/8) đến ngày 1/9, miền Bắc có khả năng đón một đợt mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày 2/9, mưa giảm dần.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hoá có mưa dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo trong hai ngày 29-30/8, Thanh Hoá, Nghệ An Hà Tĩnh tiếp tục có nắng nóng. Từ đêm 30/8 đến ngày 2/9, khu vực này có khả năng xảy ra mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hoà hôm nay nắng nóng gay gắt, ít mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ

Dự báo nắng nóng gay gắt ở Quảng Trị đến Khánh Hoà kéo dài đến ngày 30/8. Sau đó trời nắng nhẹ, ít mưa.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.