Ninh Bình giảm 839 đầu mối giáo dục

TPO - Sau sắp xếp, Ninh Bình giảm 839 đầu mối cơ sở giáo dục thuộc UBND cấp xã quản lý, đồng thời mở rộng quy mô trường học, tạo điều kiện điều phối giáo viên giữa các trường, phân hiệu, từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Giảm mạnh đầu mối, không thu hẹp mạng lưới trường học

Ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình. Ảnh: Trần Hồng.

Ngày 27/8, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình thông tin về kết quả sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình, đến ngày 20/8, Ninh Bình là một trong 13 tỉnh, thành phố trên cả nước hoàn thành việc sắp xếp cơ sở giáo dục, sớm hơn lộ trình Trung ương đề ra. Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng tinh gọn đầu mối nhưng không làm thu hẹp mạng lưới phục vụ người học, đồng thời hạn chế tối đa xáo trộn đối với học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Trước khi sắp xếp, toàn tỉnh có 1.566 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, với 28.050 lớp, nhóm lớp và 963.333 trẻ em, học sinh. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 725 cơ sở, gồm 199 trường mầm non, 206 trường tiểu học, 205 trường THCS, 92 trường THPT và 23 cơ sở giáo dục thường xuyên. Đáng chú ý, riêng các cơ sở giáo dục thuộc UBND cấp xã quản lý giảm từ 1.449 xuống còn 610 trường, tương ứng giảm 839 đầu mối, tức 57,9%. Số cán bộ quản lý cũng giảm 2.138 người. Toàn tỉnh hiện có 26.942 lớp, nhóm lớp với 928.819 trẻ em, học sinh.

Việc tổ chức lại mạng lưới trường học được Ninh Bình thực hiện trên cơ sở quy mô dân số, số lớp, số học sinh, đặc điểm địa bàn và điều kiện giao thông, nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận giáo dục của người dân. Trong tổng số 129 xã, phường, có 55 địa phương cơ bản bố trí mỗi cấp học một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS. Tại những địa bàn có dân số đông, diện tích rộng hoặc khoảng cách đi lại lớn, số trường được bố trí nhiều hơn ở một số cấp học. Riêng phường Hoa Lư và phường Nam Định được bố trí 15 trường, gồm 5 trường ở mỗi cấp học.

Mở rộng quy mô trường

Ông Đinh Văn Khâm cho biết, khi trường chính và các phân hiệu được tổ chức trong cùng một đơn vị, quy mô trường được mở rộng, việc quản lý, phân công và sử dụng đội ngũ giáo viên sẽ linh hoạt hơn.

Các trường có thể thống nhất kế hoạch giáo dục, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra, đánh giá; đồng thời chia sẻ giáo viên, cơ sở vật chất và kinh nghiệm quản trị giữa trường chính với các phân hiệu. Đây cũng là cơ sở để khắc phục tình trạng nhiều trường có quy mô nhỏ cùng tồn tại trên một địa bàn, trong khi nguồn lực về giáo viên, cơ sở vật chất và cán bộ quản lý chưa được sử dụng tối ưu.

Đặc biệt, việc mở rộng quy mô trường tạo điều kiện thuận lợi hơn trong bố trí giáo viên giữa trường chính, phân hiệu, điểm trường và các môn học.

Nơi thừa giáo viên có thể được điều phối sang nơi thiếu; trường hợp cần thiết có thể bố trí giáo viên dạy liên trường, liên phân hiệu. Qua đó, ngành Giáo dục có thêm dư địa để xử lý tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ thay vì mỗi trường phải tự giải quyết trong phạm vi nhân sự của mình.

Cách làm này được kỳ vọng giúp sử dụng đội ngũ giáo viên hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế tình trạng một số trường thiếu giáo viên ở môn này nhưng trường khác lại có giáo viên chưa sử dụng hết định mức.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức, ngành Giáo dục Ninh Bình tiếp tục rà soát toàn bộ cơ sở vật chất sau sắp xếp, ưu tiên sửa chữa, bổ sung phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học và hạ tầng công nghệ thông tin. Mục tiêu là bảo đảm các cơ sở giáo dục sau sắp xếp có điều kiện dạy và học an toàn, đồng bộ, tránh tình trạng giảm đầu mối nhưng phát sinh bất cập về cơ sở vật chất hoặc điều kiện học tập.