Người trẻ phủ đỏ mạng xã hội

TPO - Một chiếc điện thoại, một màn hình máy tính cũng có thể mang theo niềm tự hào Việt Nam, dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 do Trung ương Đoàn, Hội LHTN Việt Nam phát động. Chiến dịch với thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Yêu Tổ quốc bằng hành động”. Hashtag: Sử dụng thống nhất hashtag chính thức, xuyên suốt trên các nền tảng số: #ToiYeuToQuocToi trên Facebook, TikTok, YouTube và chủ đề “toiyeutoquoctoi” trên Threads.

Hình ảnh và màu cờ Tổ quốc phủ đỏ ảnh đại diện tài khoản mạng xã hội của giới trẻ.

Chiến dịch nhanh chóng trở thành một “cơn sốt” thu hút sự tham gia của các cơ sở Đoàn – Hội trong cả nước và đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên cả nước.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Chiến dịch là làn sóng đồng loạt thay ảnh đại diện (avatar) rực rỡ sắc đỏ với dòng chữ "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Chỉ với vài thao tác đơn giản tại đường link https://263.id.vn/toquoc, đông đảo các bạn trẻ đã cùng nhau “nhuộm đỏ” bảng tin, tạo nên khí thế hào hùng, thể hiện sự đoàn kết và niềm tự hào dân tộc sâu sắc.

Sau 2 ngày phát động, đã có hơn 320 nghìn lượt thay ảnh đại diện tài khoản mạng xã hội bày tỏ tình yêu nước và góp phần lan tỏa chiến dịch “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Trend “Flex" lòng yêu nước còn lan tỏa đến từng màn hình điện thoại, máy tính cá nhân, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.

Cộng hưởng khung hình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là hình ảnh người trẻ bên những địa điểm ý nghĩa, địa chỉ đỏ, từ cột cờ nơi địa đầu Tổ quốc, mốc biên cương, đến đảo tiền tiêu; giới thiệu nhiều nét văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên.

Gắn với mỗi avatar là lời khẳng định tuổi trẻ Việt Nam luôn tự hào về Tổ quốc, sẵn sàng cống hiến và hành động vì quê hương, đất nước.

Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ hoạt động kỷ niệm, mà đã trở thành hành trình kết nối những trái tim yêu nước, lan tỏa sức mạnh dân tộc trong thời đại số, cùng hướng tới dấu mốc vẻ vang 81 năm ngày Tết Độc lập của dân tộc (2/9/1945 - 2/9/2026).