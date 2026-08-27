Tuổi trẻ Bắc Ninh dầm mình trong bùn đất, khắc phục hậu quả bão số 4

Sau khi mưa lũ đi qua, hàng trăm đoàn viên, thanh niên Bắc Ninh lại có mặt tại những nơi bị ảnh hưởng nặng nề để dọn bùn đất, vệ sinh trường học, nghĩa trang, di tích và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hàng trăm bạn trẻ chung tay sau lũ

Những ngày sau bão số 4, khi nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn còn ngổn ngang bùn đất, rác thải và tài sản chưa được sắp xếp, màu áo xanh của đoàn viên, thanh niên lại xuất hiện tại những điểm bị ảnh hưởng.

Tại phường Vân Hà, khoảng 350 đoàn viên, thanh niên đã phối hợp với các chiến sĩ Tiểu đoàn 16, đơn vị phục vụ dã ngoại, Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức tổng vệ sinh, khắc phục hậu quả sau lũ.

Các lực lượng chia thành nhiều nhóm, nhanh chóng triển khai tại nghĩa trang liệt sĩ Vân Hà, Trường Tiểu học Vân Hà, quần thể di tích quốc gia đặc biệt Đình, chùa Từ Chỉ Thổ Hà và di tích cấp tỉnh Chùa Vân.

Đoàn viên xã Vân Hà thu dọn bùn đất sau lũ.

Không khí khắc phục hậu quả thiên tai diễn ra khẩn trương. Bùn đất được thu gom, khuôn viên được làm sạch, bàn ghế và vật dụng được sắp xếp lại. Những địa điểm văn hóa, tâm linh và trường học từng bị nước lũ ảnh hưởng dần trở lại sạch sẽ, khang trang.

Đây cũng là địa bàn từng chịu ảnh hưởng nặng của mưa lũ, trong đó làng nghề trăm tuổi Thổ Hà. Sau khi nước rút, việc nhanh chóng vệ sinh môi trường, trường học và các công trình văn hóa có ý nghĩa quan trọng, giúp cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường.

Không để người dân khắc phục một mình

Tại xã Trường Sơn, hơn 20 đoàn viên, thanh niên cũng có mặt từ sáng sớm tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ địa phương cùng người dân vệ sinh môi trường, kê lại bàn ghế, sắp xếp tài sản, vận chuyển đồ đạc, thu gom bùn đất.

Đoàn viên, thanh niên phối hợp hỗ trợ tại trường mầm non, trường tiểu học và một số hộ dân bị ảnh hưởng. Những công việc tưởng như rất nhỏ nhưng trong thời điểm sau lũ lại trở thành sự hỗ trợ thiết thực đối với người dân và các nhà trường.

Từng lớp bùn đất được dọn đi, từng bộ bàn ghế được kê lại, từng vật dụng được đưa về vị trí cũ. Những đôi tay trẻ góp phần giúp cơ sở vật chất nhanh chóng được khôi phục, tạo điều kiện để các hoạt động học tập và sinh hoạt trở lại bình thường.

Đoàn viên xã Nam Dương giúp trường học khắc phục hậu quả sau bão.

Cùng với Vân Hà, Trường Sơn, Đoàn xã Nam Dương cũng phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và Trung đoàn 101 ra quân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hơn 20 đoàn viên, thanh niên cùng các lực lượng nhanh chóng có mặt tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS xã Nam Dương và những khu vực bị ảnh hưởng.

Không quản ngại thời tiết, bùn đất và công việc nặng nhọc, đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, giáo viên và người dân dọn vệ sinh, kê bàn ghế, sắp xếp tài sản, vận chuyển đồ đạc, thu gom bùn đất.

Sau thiên tai, điều người dân cần không chỉ là những phần quà mà còn là những bàn tay giúp họ dựng lại cuộc sống. Và ở những nơi ấy, thanh niên Bắc Ninh đang có mặt bằng những việc làm cụ thể nhất.

Từ trường học, khu dân cư đến nghĩa trang liệt sĩ và những di tích văn hóa, màu áo xanh đang góp phần xóa đi dấu vết của lũ, trả lại không gian sạch đẹp cho cộng đồng.

Bão lũ có thể để lại những lớp bùn đất dày đặc, nhưng không thể làm vơi đi tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Bằng những việc làm thiết thực, đoàn viên, thanh niên Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vai trò lực lượng trẻ tiên phong, sẵn sàng chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.