Biến tình hữu nghị thành những kết nối cụ thể

TPO - Không chỉ giao lưu, gần 200 đại biểu thanh niên Việt Nam, Lào và Campuchia đã cùng hội tụ tại Gia Lai để chia sẻ kinh nghiệm, kết nối khởi nghiệp và thúc đẩy hợp tác.

Ngày 26/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai diễn ra chương trình giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên các tỉnh Champasak, Attapeu, Salavan, Sekong (Lào); và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear (Campuchia), năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai có không gian phát triển mới, kết nối từ cao nguyên, biên giới đến duyên hải và cảng biển.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu. Ảnh: Trương Định

Theo đó, qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai kết nối trực tiếp với khu vực Đông Bắc Campuchia. Theo trục QL14 đến QL40 có thể kết nối với cửa khẩu quốc tế Bờ Y với các tỉnh Nam Lào. Về phía Đông, QL19 kết nối Tây Nguyên với hệ thống cảng biển miền Trung. Đây là điều kiện rất thuận lợi để mở rộng giao thương, logistics, du lịch và hình thành các chuỗi liên kết sản xuất giữa các địa phương trong khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng, tiềm năng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được biến thành kết quả cụ thể. "Chúng ta phải biến lợi thế vị trí thành lợi thế phát triển, biến tình hữu nghị thành hợp tác, biến những văn bản đã ký thành những công việc cụ thể và những kết quả có thể nhìn thấy được. Và trong quá trình đó, thanh niên phải là lực lượng đi trước”, ông nói.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: Trương Định.

Kết nối hữu nghị - Khát vọng khởi nghiệp - Kiến tạo tương lai

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra buổi tọa đàm “Thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia: Kết nối hữu nghị - Khát vọng khởi nghiệp - Kiến tạo tương lai”, tập trung trao đổi về vai trò của thanh niên trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai nhấn mạnh: Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Lào - Campuchia là tài sản quý báu được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân 3 nước dày công vun đắp. Trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay không chỉ là trân trọng, gìn giữ những giá trị đã được tạo dựng, mà quan trọng hơn là phải tiếp tục làm cho tình hữu nghị ấy có thêm sức sống mới, động lực mới với những việc làm, nội dung hợp tác cụ thể để đi đến kết quả thiết thực, rõ nét.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai phát biểu. Ảnh: Trương Định

Theo anh Hiệp, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai xác định việc tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế là một việc làm xuyên suốt và quan trọng, đồng thời sẽ tạo điều kiện tốt nhất để những kết nối hình thành từ chương trình hôm nay được tiếp tục duy trì và phát triển trong tương lai.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Gia Lai thông tin, thời gian qua, quan hệ thương mại giữa Gia Lai với các địa phương của Lào và Campuchia đã có những kết quả tích cực. Sở cũng đang tăng cường kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, hỗ trợ xuất nhập khẩu, phát triển thương mại điện tử và tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp trẻ và các mô hình khởi nghiệp của thanh niên, tham gia sâu hơn vào các hoạt động hợp tác với Lào và Campuchia.

Từ thực tiễn địa phương trong phát huy vai trò thanh niên khởi nghiệp, đại diện Đoàn Thanh niên tỉnh Champasak (Lào) cho rằng cần đổi mới mạnh mẽ công tác tập huấn, tuyên truyền; đồng thời tổ chức các hội thảo chung, hướng đến mô hình “tập huấn theo nhu cầu, triển khai theo thực tế”.

Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế kết nối thanh niên với các nhà đầu tư, doanh nghiệp; tăng cường sự đồng hành, hỗ trợ theo phương châm “người đi trước hỗ trợ người đi sau”, qua đó chia sẻ kinh nghiệm, cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi nghiệp.

Đoàn đại biểu thanh niên các nước Lào, Campuchia dự buổi tọa đàm. Ảnh: Trương Định.

Đại diện Hội LHTN Campuchia tỉnh Stung Treng nhận thấy, trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và sự cạnh tranh kinh tế ngày càng gay gắt, thanh niên không thể chỉ thụ động chờ đợi việc làm từ người khác. Ngược lại, thanh niên phải trở thành những người tạo ra việc làm, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kiến tạo nên những giá trị mới cho xã hội.

“Tình hữu nghị là nền tảng, khát vọng là động lực, còn khởi nghiệp và lập nghiệp là phương thức quan trọng để cùng nhau kiến tạo tương lai chung của chúng ta. Đối với thanh niên tỉnh Stung Treng, chúng tôi tin rằng khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu từ nguồn vốn lớn, mà phải bắt đầu từ những ý tưởng hay, kỹ năng, kiến thức, công nghệ và sự dấn thân, dám nghĩ dám làm”, Đại diện Hội LHTN Campuchia tỉnh Stung Treng, chia sẻ.

Tại chương trình, anh Ngô Thế Long - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đề xuất cần xây dựng một kênh gặp gỡ định kỳ của doanh nhân trẻ và thanh niên khởi nghiệp của các tỉnh. Bên cạnh đó, tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn dùng chung cho thanh niên khởi nghiệp 3 nước. Cùng với đó là việc quảng bá sản phẩm cùng nhau trong những chương trình phù hợp.