Trung ương Đoàn trao đổi về những thông tin tuyên truyền đối ngoại quan trọng

TPO - Hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại quý III năm 2026 do T.Ư Đoàn tổ chức đã trao đổi, quán triệt nội dung Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị và một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ Đoàn, Hội trong giai đoạn mới, trong đó có việc triển khai công tác đối ngoại quốc tế.

Hội nghị cung cấp thông tin tuyên truyền đối ngoại.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Chiều 26/8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại quý III năm 2026. Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn.

Tại hội nghị, PGS.TS Lê Đình Tĩnh - Vụ Trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao đã trao đổi về nội dung Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị và một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ Đoàn, Hội trong giai đoạn mới, trong đó có việc triển khai công tác đối ngoại quốc tế.

Lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị cơ quan T.Ư Đoàn tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng hoa PGS.TS Lê Đình Tĩnh - diễn giả chia sẻ nội dung tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Hội nghị cũng đã nhận được một số đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cán bộ Đoàn, Hội; triển khai hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đoàn, Hội trong công tác đối ngoại ở giai đoạn mới.

Trong đó có việc tiếp tục quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu các nghị quyết chiến lược của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của thanh niên; nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu và khả năng hoạch định chính sách của đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên.

Phối hợp với các lực lượng làm công tác đối ngoại, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; hoàn thành thể chế, chính sách, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đoàn, Hội theo hướng toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.

PGS.TS Lê Đình Tĩnh trao đổi thông tin tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng và thông tin đối ngoại là yêu cầu cần thiết đối với đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị là hoạt động cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực công tác đối ngoại, tăng cường nhận thức về an ninh quốc gia và xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, tư duy và năng lực hội nhập, sẵn sàng thích ứng với yêu cầu phát triển của đất nước.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong trao đổi ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng