Thanh niên nông thôn phải biến tiềm năng quê hương thành giá trị

TPO - Đó là thông điệp mà anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam chia sẻ với các thí sinh và đoàn viên thanh niên tại Vòng bán kết Cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026 khu vực miền Nam.

Khởi nghiệp phải bắt đầu từ tri thức

Ngày 27/8, tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Trung ương Đoàn phối hợp Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã tổ chức Vòng bán kết Cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026 khu vực miền Nam.

Toàn cảnh vòng bán kết.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay nhận được 315 dự án từ 33 tỉnh, thành đoàn sau hơn một tháng phát động. Qua vòng sơ loại, 120 dự án được lựa chọn vào vòng bán kết.

Tại Lâm Đồng, 29 dự án khu vực miền Nam bước vào vòng bán kết, mang đến những ý tưởng khởi nghiệp gắn với nông nghiệp, chế biến nông sản, kinh tế tuần hoàn, công nghệ, chuyển đổi số và khai thác lợi thế bản địa.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho rằng đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó nông nghiệp, nông dân và nông thôn không chỉ là nền tảng của nền kinh tế mà còn là không gian rộng lớn để đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam dự chương trình.

Theo anh Quy, khởi nghiệp trong nông nghiệp không đơn thuần là tạo dựng một doanh nghiệp mà còn là hành trình nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm, phát triển kinh tế địa phương và góp phần xây dựng nông thôn hiện đại, văn minh.

"Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII xác định phong trào 'Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới', trong đó tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước là một trong năm nội dung trọng tâm", anh Quy nhấn mạnh.

Từ định hướng này, tổ chức Đoàn các cấp đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như đào tạo, tư vấn, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư; chuyển giao khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại.

Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu khai mạc cuộc thi.

Anh Quy đánh giá cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" đã trở thành điểm hẹn của sáng tạo, khát vọng và hành động. Các dự án tham gia không chỉ thể hiện ý tưởng mà còn phản ánh quá trình nghiên cứu, lao động và mong muốn tạo ra giá trị từ chính lợi thế quê hương.

"Thành công bắt đầu từ tinh thần không ngừng học hỏi, không ngừng hoàn thiện, không ngừng đặt ra yêu cầu cao hơn cho bản thân", anh Quy nói, đồng thời lưu ý không có thành công bền vững nếu thiếu lao động nghiêm túc và sự tích lũy bền bỉ.

"Đối với thanh niên nông thôn, mỗi ý tưởng chỉ có thể tạo ra giá trị khi được nuôi dưỡng bằng tri thức, sự sáng tạo và quyết tâm biến tiềm năng địa phương thành sản phẩm, mô hình kinh tế phục vụ cộng đồng", anh Quy nhấn mạnh.

Đại biểu tham quan các gian hàng thanh niên khởi nghiệp.

29 dự án tranh tài

Vòng bán kết khu vực miền Nam quy tụ 29 dự án của các thí sinh, nhóm thí sinh đến từ nhiều địa phương. Các dự án tập trung vào lĩnh vực gắn với nông nghiệp, chế biến nông sản, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương.

Thanh niên thuyết trình về dự án.

Trong số các dự án tham dự có 3 dự án của Lâm Đồng: Nông Lạc - Dự án số hóa niềm tin thị trường và phát triển dữ liệu nông nghiệp Việt Nam; Mô hình kinh tế tuần hoàn và sản phẩm xanh (Nông sản địa phương, xà phòng hữu cơ từ bã cà phê) và Ecosmile - kem đánh răng chiết xuất từ tự nhiên.

Nhiều dự án khác đến cũng cho thấy xu hướng khai thác phụ phẩm nông nghiệp và tài nguyên bản địa để tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng. Tiêu biểu như dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi từ bột vỏ sầu riêng lên men; nhang sạch từ tràm bản địa Cà Mau; các sản phẩm từ phụ phẩm cam sành; phân bón hữu cơ từ vỏ sầu riêng và các mô hình kinh tế tuần hoàn.



Sản phẩm từ nông sản, phụ phẩm địa phương thu hút sự quan tâm.