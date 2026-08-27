Đừng để khát vọng cống hiến chỉ dừng ở khẩu hiệu

TPO - Muốn học và làm theo Bác một cách thực chất, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần biến nhận thức thành hành động, dám nhận việc, dám chịu trách nhiệm và tạo ra những kết quả cụ thể thay vì chỉ dừng ở sự hưởng ứng hay những khẩu hiệu.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức tọa đàm Khát vọng cống hiến theo Di chúc của Bác - Thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới vào chiều 27/8, tại Hà Nội.

Chương trình được tổ chức trong bối cảnh cả nước triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời hướng tới kỷ niệm 58 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tọa đàm được tổ chức vào chiều 27/8, tại Hà Nội với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Trình bày tham luận tại tọa đàm, TS. Nguyễn Thị Thu Huyền - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), cho rằng một trong những giá trị xuyên suốt của Di chúc là tư tưởng chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành những người kế tục sự nghiệp cách mạng "vừa hồng, vừa chuyên".

TS. Nguyễn Thị Thu Huyền trình bày tham luận tại tọa đàm.

Theo bà, trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế, "hồng" là nền tảng về lý tưởng, đạo đức, bản lĩnh và tinh thần phụng sự Tổ quốc, còn "chuyên" là tri thức, năng lực và khả năng làm chủ khoa học - công nghệ. "Đạo đức vẫn là gốc, là nền tảng, nhưng chúng ta cũng không thể thiếu năng lực để biến khát vọng thành kết quả cụ thể", TS. Nguyễn Thị Thu Huyền nhấn mạnh.

Theo TS. Nguyễn Thị Thu Huyền, tinh thần tiên phong của thanh niên hôm nay cần được thể hiện trên những mặt trận mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế. "Nếu trước đây, lòng yêu nước được thể hiện trên chiến trường, thì hôm nay được thể hiện bằng tri thức, sáng tạo và trách nhiệm trong công việc hằng ngày", bà nói.

Đồng quan điểm, PGS.TS Đoàn Văn Báu - Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, điểm cốt lõi của việc học tập và làm theo Bác là chuyển nhận thức thành hành động cụ thể.

PGS.TS Đoàn Văn Báu chia sẻ tại tọa đàm.

"Điều quan trọng nhất là chuyển tư tưởng, đạo đức thành hành động. Mỗi cán bộ, đoàn viên cần chứng minh bằng những sản phẩm, kết quả cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ của mình. Phải hành động bằng tinh thần tự nguyện, tự thân, với trách nhiệm rằng nếu mình không làm thì mình có lỗi. Đó là lòng tự trọng của mỗi người", PGS.TS Đoàn Văn Báu nhấn mạnh.

Đoàn viên, thanh niên lắng nghe, đặt câu hỏi cho các diễn giả trong tọa đàm.

Trong phần giao lưu với các chuyên gia trong khuôn khổ tọa đàm, bạn Trần Thị Hồng Linh - sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cho biết luôn chủ động cập nhật kiến thức mới, ứng dụng công nghệ số trong học tập, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội, tình nguyện và lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng.

"Mỗi nhiệm vụ được giao đều phải hoàn thành với chất lượng tốt nhất. Khát vọng cống hiến chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta trả lời được ba câu hỏi: Mình làm gì, làm cho ai và kết quả tạo ra là gì", Hồng Linh chia sẻ.

Bạn Trần Thị Hồng Linh - sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - chia sẻ bản thân luôn cố gắng học tập, rèn luyện để hướng đến hình mẫu "vừa hồng, vừa chuyên".

Thông qua phần trao đổi giữa các chuyên gia và đoàn viên, thanh niên, tọa đàm góp phần đưa những nội dung của Di chúc và Chỉ thị số 07-CT/TW đến gần hơn với người trẻ, khẳng định việc học tập và làm theo Bác không dừng ở nhận thức hay khẩu hiệu mà cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập, công tác và cuộc sống.