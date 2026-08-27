Tuổi trẻ Quân đội, Công an và những con số đáng chú ý sau 5 năm phối hợp

TPO - Sau 5 năm phối hợp, tuổi trẻ Quân đội và Công an triển khai hàng nghìn hoạt động, công trình, phần việc, tạo dấu ấn trong giáo dục, an sinh xã hội, sáng tạo và hỗ trợ nhân dân.

Chiều 27/8, tại Đoàn 22 thuộc Quân chủng Hải quân, Ban Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Công an nhân dân (CAND) phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa thanh niên Quân đội (TNQĐ) và thanh niên Công an trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2026.

Video: Nguyễn Minh

Tham dự chương trình có Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên - Phó Chính ủy Hải quân; Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an; anh Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban TNQĐ và Thượng tá Đồng Đức Vũ - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên CAND, đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Sau khi ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026, Ban TNQĐ và Ban Thanh niên CAND đã hướng dẫn quán triệt, phổ biến đến 100% tổ chức Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong toàn lực lượng; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác Đoàn hằng năm.

Các đại biểu dự hội nghị

Hai lực lượng đã chỉ đạo tổ chức hơn 7.000 buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi đoàn, tọa đàm, diễn đàn với các chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh và thanh niên. Tuổi trẻ hai lực lượng cũng phối hợp duy trì các CLB Lý luận trẻ, lực lượng nòng cốt, cộng tác viên trong Tổ 35; tổ chức các tọa đàm, diễn đàn, tăng cường tuyên truyền và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.

Công tác phát hiện, tuyên dương điển hình được chú trọng. Ban TNQĐ tham mưu tuyên dương 50 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 254 Gương mặt trẻ triển vọng cấp toàn quân. Ban Thanh niên CAND tham mưu, tổ chức 450 chương trình tuyên dương, với hơn 1.500 ĐVTN được vinh danh các cấp.

Trong hoạt động an sinh xã hội, TNQĐ tặng gần 43 nghìn suất quà, xây dựng 522 “Ngôi nhà 100 đồng”, nhà công vụ, nhà văn hóa cộng đồng, khu vui chơi thiếu nhi; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm nghìn lượt người, tổng trị giá gần 120 tỷ đồng.

Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phát biểu ý kiến.

Đại biểu dự hội nghị trình bày tham luận.

Thanh niên CAND hỗ trợ dài hạn hơn 2.300 trẻ em với tổng kinh phí 62,3 tỷ đồng; tổ chức 8.354 hoạt động hỗ trợ một lần cho hơn 327 nghìn lượt trẻ em, tổng giá trị nguồn lực hơn 100 tỷ đồng; triển khai mô hình “Ngôi nhà 19/8”, xây dựng mới, sửa chữa 241 điểm trường; xây dựng, sửa chữa 782 sân chơi thiếu nhi và trao tặng 56 phòng máy vi tính.

Trong lĩnh vực sáng tạo trẻ, tuổi trẻ Quân đội có 3.476 công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo, trong đó 1.828 công trình, sáng kiến được trao giải. Thanh niên Công an có 86.792 ý tưởng, sáng kiến; 699 ý tưởng được hỗ trợ hiện thực hóa; duy trì 22 CLB Tuổi trẻ sáng tạo và nhóm chuyên gia trẻ, đăng ký, đảm nhận 3.581 công trình, phần việc thanh niên.

Riêng năm 2024-2025, tuổi trẻ Quân đội huy động hơn 312 nghìn lượt cán bộ, ĐVTN, tuổi trẻ Công an huy động hơn 126 nghìn người tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ xây mới 1.597 căn nhà, sửa chữa 34.759 căn nhà, với tổng giá trị nguồn lực hơn 50 tỷ đồng…

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân và Cục Công tác chính trị Bộ Công an trao Bằng khen của Trung ương Đoàn tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu cũng nêu ra một số nội dung phối hợp còn hạn chế và gặp khó khăn trong công tác triển khai; đồng thời đề ra phương hướng phối hợp hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐVTN hai lực lượng về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của từng lực lượng; tăng cường ý thức trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đoàn.

Dịp này, hội nghị công bố các quyết định tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn đối với 20 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026 và giai đoạn 2024-2026.