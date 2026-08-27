Tổ chức Đoàn cần cập nhật, khai thác những nền tảng mạng xã hội mới, thu hút giới trẻ

TPO - Ngày 27/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức chương trình tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn; cùng lãnh đạo, cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong tỉnh Lào Cai.

Chương trình có sự tham gia của thành viên Ban Chỉ đạo 35, Tổ cộng tác viên dư luận xã hội của Đoàn, Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Lào Cai và đại diện các cơ quan báo chí.

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Triệu Trí Lộc - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai cho rằng, không gian mạng ngày càng tác động sâu rộng đến nhận thức, tư tưởng của giới trẻ, đồng thời trở thành nơi xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc và nội dung có tác động tiêu cực đến một bộ phận thanh niên.

Anh Triệu Trí Lộc - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo anh Triệu Trí Lộc, những nội dung có cách tiếp cận trực diện, ngôn ngữ hấp dẫn, đánh trúng tâm lý tò mò của người trẻ thường dễ thu hút sự quan tâm như hiện tượng "giang hồ mạng" bị bắt trong thời gian gần đây, trong khi các thông tin chính thống đôi khi chưa tiếp cận được đông đảo thanh niên.

Anh Triệu Trí Lộc nhận định, tổ chức Đoàn không chỉ "chống" bằng việc bóc gỡ, phản bác, mà quan trọng hơn là phải "xây" - định hướng tư tưởng, nâng cao "sức đề kháng" cho thanh niên. Cán bộ Đoàn phải là những người tiên phong, nắm chắc kỹ năng nắm bắt dư luận, làm chủ công nghệ số và sáng tạo các sản phẩm truyền thông đủ sức thu hút, thuyết phục người trẻ.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai cho rằng, cán bộ Đoàn cần chủ động nắm bắt dư luận, làm chủ công nghệ số và sáng tạo các sản phẩm truyền thông phù hợp với cách tiếp nhận thông tin của người trẻ. Việc tuyên truyền, định hướng không chỉ dừng ở phản bác những thông tin sai trái mà cần chủ động xây dựng, lan tỏa những nội dung tích cực, có sức thuyết phục.

Từ yêu cầu này, chương trình tập huấn được tổ chức nhằm giúp cán bộ Đoàn cập nhật các quan điểm, định hướng về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và tham gia đấu tranh trên không gian mạng.

Anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Trong chương trình buổi sáng, anh Nguyễn Thái An truyền đạt chuyên đề “Quan điểm chỉ đạo, định hướng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiệm vụ của cán bộ Đoàn”. Nội dung tập trung vào vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác này.

Tại chương trình, anh Nguyễn Thái An đánh giá cao công tác tuyên truyền, định hướng thông tin trên các nền tảng mạng xã hội của Tỉnh đoàn Lào Cai. Tuy nhiên, anh Nguyễn Thái An cho rằng, tổ chức Đoàn cần tiếp tục cập nhật, khai thác hiệu quả những nền tảng mới đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ như Threads, qua đó đa dạng hóa cách tiếp cận và lan tỏa thông tin đến đoàn viên, thanh niên.

Theo anh An, cùng với việc duy trì các nền tảng mạng xã hội đang sử dụng hiệu quả, cán bộ Đoàn cần chủ động nắm bắt xu hướng sử dụng mạng xã hội của thanh niên, lựa chọn cách thức truyền tải phù hợp với từng nền tảng. Việc đổi mới nội dung, hình thức thể hiện sẽ giúp thông tin tuyên truyền gần gũi hơn, tăng khả năng tiếp cận và tạo sự tương tác với người trẻ.

Thạc sĩ Ngô Thế Nghị - Giảng viên Khoa Chính trị học, Học viện Thanh thiếu nhi Việt Nam truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Buổi chiều, các học viên được tập huấn về kỹ năng, quy trình nắm bắt dư luận và phương pháp sản xuất sản phẩm truyền thông số, viết bài đấu tranh trên mạng xã hội do Thạc sĩ Ngô Thế Nghị - Giảng viên Khoa Chính trị học, Học viện Thanh thiếu nhi Việt Nam truyền đạt. Nội dung này nhằm giúp cán bộ Đoàn nâng cao khả năng phát hiện, xử lý thông tin và xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp với môi trường số.

Ngoài ra, chương trình còn có chuyên đề về kỹ năng sáng tạo nội dung số và ứng dụng công nghệ trong công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, qua đó hướng tới việc nâng cao khả năng sử dụng công nghệ và các nền tảng số để lan tỏa thông tin tích cực, định hướng nhận thức trong thanh niên.

Theo Ban Tổ chức, thông qua chương trình, cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp được bổ sung kiến thức, kỹ năng và phương pháp xử lý thông tin trên không gian mạng, từ đó vận dụng vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.