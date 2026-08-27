Vinh danh nhiều tổ chức, cá nhân xuất sắc trong hoạt động Đoàn - Đội Thái Nguyên

TPO - Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã vinh danh nhiều tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Đội năm học 2025 - 2026.

Ngày 28/7, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Đội, năm học 2025 - 2026.

Về công tác Đoàn, theo báo cáo hiện Thái Nguyên có 82 đơn vị Đoàn trường học trực thuộc với tổng số 85.123 đoàn viên thanh niên.

Năm học 2025 - 2026, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống được chú trọng. Hoạt động tình nguyện tiếp tục phát huy mạnh mẽ, thông qua các chiến dịch Hè tình nguyện, chiến dịch Hoa phượng đỏ, Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi với hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhiều đoàn viên ưu tú đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Chị Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Về hoạt động Đội, hiện Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên có 92 Hội đồng Đội cấp xã, phường, 550 Liên đội với 6.082 Chi đội. Tổng số đội viên, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh là 269.843 em.

Năm học 2025 - 2026, công tác Đội tiếp tục được triển khai đồng bộ. Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” được triển khai sâu rộng; 28.386 thiếu nhi được kết nạp Đội, tham gia chương trình dự bị đội viên.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong năm học, nhiều thiếu nhi, đội viên và các đồng chí phụ trách thiếu nhi được biểu dương, khen thưởng. Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên là 1 trong 20 đơn vị trong cả nước được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và thiếu nhi năm học 2025 - 2026.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động Đoàn và công tác Đội trên địa bàn tỉnh cũng còn một số hạn chế, như chất lượng hoạt động giữa các đơn vị chưa đồng đều, một số đơn vị còn khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí và nguồn nhân lực.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác Đoàn, Đội trường học.

Tại hội nghị, chị Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội tỉnh Thái Nguyên đã trao đổi, làm rõ một số nội dung như: Nâng cao chất lượng giáo dục thanh thiếu nhi, xây dựng đội ngũ, đổi mới phương thức hoạt động, chuyển đổi số, phát huy quyền tham gia của trẻ em...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên đánh giá cao kết quả hoạt động Đoàn - Đội mà các đơn vị đạt được trong năm học vừa qua.

Ông Thịnh cũng cho rằng, hoạt động Đoàn - Đội trên địa bàn Thái Nguyên hiện còn một số khó khăn, hạn chế. Do đó, nhiệm vụ của cán bộ Đoàn - Đội là phải sớm phát hiện những khó khăn vướng mắc để có can thiệp, hỗ trợ kịp thời.

Sinh viên tình nguyện Thái Nguyên tiếp sức mùa thi

Cũng theo ông Thịnh, năm học 2026 - 2027, công tác Đoàn - Đội cần tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó, cần thay đổi theo hướng chuyển trọng tâm từ số lượng hoạt động sang chất lượng; khẩn trương ổn định đội ngũ cán bộ sau sắp xếp; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ...

Tại hội nghị, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã tặng Bằng khen, vinh danh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Đội năm học 2025 - 2026.

Cũng tại hội nghị, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp với một số đơn vị phát động cuộc thi tiếng Anh "Vũ đài trí tuệ" năm học 2026 - 2027.