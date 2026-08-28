Điểm cầu chính của lễ khai giảng toàn quốc đang được chuẩn bị thế nào?

TPO - Hơn 120 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng lực lượng an ninh cơ sở và đoàn viên thanh niên huyện Mường Khương (Lào Cai) đã đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp trang thiết bị tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học & THCS Mường Khương để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất đón học sinh vùng cao tựu trường.

Nhằm chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón học sinh bước vào năm học mới, hơn 120 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an xã, Bộ đội biên phòng, cảnh sát cơ động tỉnh, cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở đồng loạt ra quân, tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh và sắp xếp trang thiết bị tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học & THCS Mường Khương.

Các lực lượng được huy động để dọn dẹp, sắp xếp trang thiết bị trường lớp kịp đón năm học mới.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Mường Khương có tổng mức đầu tư 255 tỷ đồng, quy mô 28 lớp, đáp ứng gần 1.000 học sinh.

Công trình được xây dựng đồng bộ, khang trang, hiện đại với mục tiêu mang lại môi trường học tập và sinh hoạt đồng bộ cho học sinh vùng cao. Đây cũng là ngôi trường được Bộ giáo dục và Đào tạo chọn là điểm cầu trung tâm của cả nước trong lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 vào ngày 5/9 tới.

Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học & THCS Mường Khương chuẩn bị kỹ lưỡng cho lễ khai giảng năm học mới.

Để công trình kịp bàn giao và đưa vào vận hành ổn định trước ngày khai giảng, những ngày này, các lực lượng đã được huy động để tập trung hỗ trợ việc dọn dẹp, sắp xếp trang thiết bị đến từng lớp học.

Trong đó, lực lượng quân đội, công an di chuyển, lắp đặt và sắp xếp các trang thiết bị nặng tại phòng học, phòng chức năng và khu nhà ăn. Từng bộ bàn ghế, tủ đựng tài liệu, đồ dùng bán trú được bố trí ngăn nắp, khoa học, bảo đảm tính tiện dụng và an toàn cho học sinh.

Lực lượng công an di chuyển, sắp xếp bàn ghế.

Song song với đó, các đoàn viên thanh niên cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở phối hợp chặt chẽ thực hiện tổng vệ sinh toàn diện khuôn viên. Các phòng học, hành lang, hệ thống cửa sổ đều được lau chùi sạch sẽ. Khu vực sân trường được quét dọn, thu gom rác thải xây dựng, cắt tỉa cây xanh để tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp.

Đặc biệt, khu vực phòng nội trú – nơi sinh hoạt của hàng trăm học sinh bán trú vùng cao – được các chiến sĩ tỉ mỉ dọn dẹp, chuẩn bị chu đáo giường chiếu, chăn màn để các em có cảm giác ấm cúng như ở nhà ngay khi tựu trường.

Các đoàn viên thanh niên cùng bộ đội biên phòng cùng tích cực hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, trang trí lớp học.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương là điểm cầu trung tâm của toàn quốc, tổ chức Lễ khánh thành và Lễ khai giảng, tỉnh chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, kết nối trực tuyến một cách tốt nhất với các tỉnh và các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Tỉnh Lào Cai phấn đấu tổ chức Lễ khai giảng trang trọng, an toàn, thiết thực, tạo không khí phấn khởi cho học sinh, giáo viên và nhân dân. Đồng thời, tỉnh cũng phối hợp với bộ ngành để bảo đảm kết nối đồng bộ, thông suốt với chương trình khai giảng chung trên phạm vi toàn quốc.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai thông tin thêm, đối với các trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới, tỉnh sẽ mua và cấp toàn bộ sách giáo khoa cho 100% của 4 trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Khương, Pha Long, A Mú Sung và Y Tý trước ngày 30/8. Phương án triển khai là sách giáo khoa sẽ được cấp cho thư viện của 4 trường, sau đó sẽ triển khai cho các em học sinh mượn sách.