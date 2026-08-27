Giảm hơn 400 đầu mối trường học, Khánh Hòa giữ nguyên nơi học của học sinh

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết, tất cả trẻ mầm non, học sinh đều được học tập tại cơ sở giáo dục trước sắp xếp. Điều này đảm bảo nguyên tắc lấy người học làm trung tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường, không làm phát sinh rào cản địa lý và chi phí.

Tại cuộc họp giao ban báo chí chiều 27/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Khánh Hòa cho biết: Theo phương án sắp xếp cơ sở giáo dục của tỉnh này, mỗi đơn vị hành chính cấp xã có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở nhưng vẫn duy trì nhiều điểm học để tạo thuận lợi cho học sinh.

Đối với các xã, phường đang tồn tại loại hình trường phổ thông nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú thì giao các địa phương cân nhắc việc sắp xếp phù hợp.

Theo Sở GD&ĐT Khánh Hòa, trước khi sắp xếp, toàn tỉnh có 728 cơ sở giáo dục công lập gồm: 216 trường mầm non, 268 trường tiểu học, 146 trường trung học cơ sở, 36 trường liên cấp tiểu học - trung học cơ sở, 43 trường THPT và chuyên biệt, 6 trường liên cấp THCS-THPT, 6 trung tâm GDTX và trung tâm khác và 7 trường trung cấp trực thuộc sở.

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang trao quyết định bổ nhiệm cho Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nha Trang sau sắp xếp. Ảnh: UBND phường Nha Trang.

Sau khi thực hiện sắp xếp, trên địa bàn tỉnh còn 300 cơ sở giáo dục có quy mô lớn (giảm khoảng 66,2%) với mô hình quản trị mới: 1 trường chính và các phân hiệu, điểm trường thuộc trường chính hoặc phân hiệu.

Sau khi sắp xếp, hầu hết Hiệu trưởng của trường (trước sắp xếp) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường (sau sắp xếp). Riêng Phó Hiệu trưởng các trường (trước sắp xếp) được bố trí vào vị trí việc làm giáo viên.

Sở GD&ĐT Khánh Hòa cho biết, việc sắp xếp cơ sở giáo dục không làm tác động lớn đối với người học. Tất cả trẻ mầm non, học sinh đều được học tập tại cơ sở giáo dục trước sắp xếp, nay là phân hiệu, điểm trường sau sắp xếp.

Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường, không làm phát sinh rào cản địa lý và chi phí. Đồng thời, không ảnh hưởng đến công tác huy động học sinh ra lớp để duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục.

Đối với giáo viên, căn cứ số lượng học sinh toàn trường sau sắp xếp, các đơn vị sau sắp xếp bố trí giáo viên theo định mức giáo viên/lớp theo quy định.

Nha Trang sáp nhập 33 trường học thành 3 trường mới

Chiều 27/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập các cơ sở giáo dục và quyết định về công tác cán bộ tại các trường học sau khi thực hiện sắp xếp.

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nha Trang. Ảnh: UBND phường Nha Trang.

Tại hội nghị, UBND phường Nha Trang công bố quyết định thành lập Trường Mầm non Nha Trang trên cơ sở sáp nhập 13 trường mầm non: Lộc Thọ 1, Lộc Thọ 2, Tân Lập 1, Tân Lập 2, Phước Tân, Vạn Thạnh, Phước Tiến, Vạn Thắng, Phước Hòa, Ngô Thời Nhiệm, Xương Huân, Vĩnh Nguyên 1, Vĩnh Nguyên 2.

Thành lập Trường Tiểu học Nha Trang trên cơ sở sáp nhập 13 trường tiểu học: Lộc Thọ, Phước Hòa 2, Tân Lập 1, Tân Lập 2, Phước Tân, Vạn Thạnh, Phước Tiến, Vạn Thắng, Phước Hòa 1, Vĩnh Nguyên 3, Xương Huân, Vĩnh Nguyên 1, Vĩnh Nguyên 2. Thành lập Trường THCS Nha Trang trên cơ sở sáp nhập 7 trường THCS: Thái Nguyên, Âu Cơ, Bùi Thị Xuân, Trần Nhật Duật, Trần Quốc Toản, Trưng Vương, Yersin.

UBND phường Nha Trang cũng công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và THCS sau sắp xếp. Theo đó, bà Nguyễn Thị Việt Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Lộc Thọ 1 (trước sắp xếp) được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Nha Trang; bà Châu Đình Mai Phương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Tiến (trước sắp xếp) được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nha Trang và bà Phan Thị Thảo Uyên - Hiệu trưởng Trường THCS Âu Cơ (trước sắp xếp) được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Nha Trang.