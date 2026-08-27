“Thịnh Trí Thành Tài 2026”: Cathay Life Việt Nam tiếp tục hành trình đồng hành cùng thế hệ trẻ

Hành trình “Thịnh Trí Thành Tài” – Gieo mầm tri thức, tiếp sức tương lai
“Thịnh Trí Thành Tài” là chương trình học bổng được Cathay Life Việt Nam triển khai nhằm hỗ trợ sinh viên có thêm điều kiện học tập và phát triển. Thông qua chương trình, Cathay Life mong muốn khích lệ tinh thần học tập, ghi nhận những nỗ lực của sinh viên và góp phần tạo thêm động lực để các bạn tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình.
Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện sứ mệnh và phương châm hoạt động của Cathay Life Việt Nam, hướng đến việc tạo ra những giá trị tích cực cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng thông qua các hoạt động thiết thực.
Trường Đại học Kiên Giang – Tiếp sức sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 17/8/2026, Cathay Life Việt Nam đã trao 23 triệu đồng học bổng đến sinh viên Trường Đại học Kiên Giang.
Hoạt động góp phần đưa chương trình “Thịnh Trí Thành Tài” đến gần hơn với sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, mang đến sự hỗ trợ thiết thực và khích lệ các bạn tiếp tục nỗ lực trong học tập.
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu – Mở rộng hành trình đến sinh viên Đông Nam Bộ
Ngày 22/8/2026, Cathay Life Việt Nam trao 15 triệu đồng học bổng đến sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Hoạt động tiếp tục mở rộng phạm vi chương trình đến sinh viên khu vực Đông Nam Bộ, góp phần mang thêm cơ hội hỗ trợ đến các bạn trẻ đang nỗ lực học tập và phát triển.
HUFLIT – 8 năm gắn kết, tiếp nối hành trình gieo mầm tri thức
Ngày 25/8/2026, Cathay Life Việt Nam tiếp tục trao 40 triệu đồng học bổng đến sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT).
Năm 2026 đánh dấu 8 năm Cathay Life Việt Nam đồng hành cùng HUFLIT thông qua các chương trình học bổng dành cho sinh viên, kể từ năm 2018. Qua 8 năm, sự đồng hành giữa Cathay Life và HUFLIT ngày càng được vun đắp, góp phần tạo thêm những cơ hội thiết thực để sinh viên an tâm học tập và phát triển.
Tiếp tục nối dài hành trình “Thịnh Trí Thành Tài 2026”
“Thịnh Trí Thành Tài 2026” tiếp tục là cầu nối để Cathay Life Việt Nam đến gần hơn với sinh viên tại nhiều địa phương. Qua mỗi suất học bổng, chương trình mong muốn lan tỏa tinh thần học tập và khuyến khích người trẻ chủ động xây dựng hành trang cho chặng đường phía trước.
Đó cũng là cách Cathay Life Việt Nam hiện thực hóa phương châm “Cùng Gieo Mầm Hôm Nay - Cho Tương Lai Phồn Thịnh” – bắt đầu từ những giá trị được trao hôm nay để cùng hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Cathay Life Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thuộc Tập đoàn Tài chính Cathay. Với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, Công ty không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh, nhằm mang đến các giải pháp bảo vệ tài chính phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Cathay Life Việt Nam tích cực thực hiện các hoạt động vì cộng đồng như trao học bổng, tài trợ giáo dục và hỗ trợ học sinh, sinh viên tại nhiều địa phương trên cả nước. Đây là một trong những hoạt động góp phần hiện thực hóa sứ mệnh và phương châm hoạt động của Công ty, hướng đến việc tạo ra những giá trị tích cực và đóng góp thiết thực cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.